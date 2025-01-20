劉鏡清與地方首長座談 啟動「桃竹苗大矽谷」溝通平台

國發會主委劉鏡清20日表示，配合桃竹苗大矽谷推動方案，「桃竹苗大矽谷」中央與地方溝通平台正式啟動。中央將攜手地方政府完善周邊九大生活機能生態圈，包括供水、供電、居住、教育、醫療、文化、交通旅宿、生活購物及淨零廢棄物等配套措施與基礎建設。

國發會主委劉鏡清今率中央各部會與桃竹竹苗首長座談，啟動「桃竹苗大矽谷」中央與地方溝通平台，與會者有桃園市市長張善政、新竹縣縣長楊文科、新竹市戴理事長邱臣遠及苗栗縣縣長鍾東錦，共同討論「桃竹苗大矽谷」推動事宜。

劉鏡清表示，透過今天會議已建立中央與地方治理平台，後續將持續透過這個平台，就中央與桃竹竹苗地方跨域相關議題，更為便利進行協調及溝通。

劉鏡清指出，桃竹苗地區已經是國際半導體及科技產業重鎮，科技產業上中下游供應鏈完整，產官學研與新創能量豐沛，藉由串聯桃竹竹苗這股強大科技力量，相信將可以達成「桃竹苗大矽谷」的發展願景，建構引領全球的產業生態圈，也讓台灣在世界科技舞台上發光發亮。

劉鏡清還提到，其中部分屬於各地方政府權責或必須配合部分，也請各縣市長後續協助加速推動，並研議引進民間資金及促參方式，透過中央與地方共同合作，可以持續帶動更多在地就業機會，提升員工薪資所得，讓國人都能夠共享經濟發展成果，有效縮小城鄉與貧富差距，加速區域平衡發展。

國發會指出，針對今天會議各縣市所提出關於「桃竹苗大矽谷推動方案」建設需求與推動建議，包括新增產業用地、完善交通路網、加速推動新竹輕軌、新設學校與實驗中學、增設醫療資源等，中央部會後續均將進行審慎評估規劃，並建立聯繫窗口，持續與各地方政府研議討論，國發會也將定期追蹤辦理進度與情形。