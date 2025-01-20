央行第21屆理事成員出爐 董瑞斌出任新任常務理事

中央銀行20日公布最新第21屆理事會理事成員，特派嚴宗大、朱美麗、董瑞斌為中央銀行第21屆理事會理事並為常務理事，陳駿季、洪福聲、李怡庭、陳思寬、張建一、陳旭昇、吳明昌、林常青、蕭明福為中央銀行第21屆理事會理事。任期自2025年1月27日至2030年1月26日止。

與上一任名單不同，在於朱美麗與董瑞斌出任新央行理事等。根據中央銀行法第5條規定，本行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除本行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。