年終獎金比價效應發酵 逾九成上班族想年後轉職求加薪

年終獎金比價效應發酵！1111人力銀行20日發布最新調查顯示，高達91%的上班族表示有年後轉職意願，創下近五年新高。1111人力銀行分析，與過去一年物價上漲、生活成本壓力增加息息相關。

年節尚未到來，已有許多人開始醞釀轉職計劃。餐飲與旅宿業為了搶才提前出招，以高薪挖角吸引人才。例如，知名連鎖酸菜魚品牌釋出月薪最高5.8萬元的職缺，而飯店櫃檯人員的薪資也達到4萬元，試圖打破低薪魔咒，吸引優秀人力。疫情後一向給薪慷慨的運輸業也再度調整薪資，國籍航空公司不僅發放高達6.6個月的大紅包，還加碼14.5萬元激勵獎金，創下歷史新高，並宣布自2025年起平均調薪3%。這樣的待遇讓許多人羨慕不已，甚至直呼「當初入錯行」，進一步激起轉職的念頭。

1111人力銀行公關經理曾仲葳指出，主計總處於2025年1月7日公布的2024年12月消費者物價指數（CPI）年增率達2.1%，連續兩個月超過通膨警戒線，顯示物價仍居高不下。面對收入難以追上物價的壓力，不少民眾紛紛喊出「得幫自己加薪」的口號，並採取行動應對。有人透過投資增加收入，也有人尋求兼職機會，甚至直接選擇轉換跑道。

近來在網路上對於年後轉職的話題也掀起了熱烈討論。許多人分享了自己的看法和策略，有網友建議：「應該等到過完年後再看狀況，等公司比較不忙的時候再離職，這樣可以給老東家留下好印象，未來也能保留人脈。」另一派則認為：「趁著過年前就應該積極尋找新工作，如果有好機會就果斷跳槽，畢竟年後市場競爭者激增，機會可能變少。」此外，不少目前正在待業的民眾也表示，年前是求職的黃金時期，因為企業往往希望在過年前補足人力缺口。他們已經開始更新履歷，積極準備面試，希望能在過年之前找到理想工作。對此也有網友回應：「年前徵才需求特別旺，這是一次好機會，找到工作的同時還能過個安心年。」

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，這些討論不僅反映民眾對職涯規劃的高度重視，也顯示了在景氣壓力下，轉職不僅是一種選擇，更是面對生活挑戰的重要應對策略。

為了支持求職者順利找到工作並穩定就業，1111人力銀行特別推出「找工作送1萬」活動，並加碼送出台積電股票，展現對求職者的全力支持。(https://event.1111.com.tw/event25/transfer_25y1w/)。即日起，無論新、舊會員，只需投遞履歷並成功錄取後「到職回報」，任職滿三個月且經審核通過，即有機會獲得一萬元久任獎金大紅包。無論打工或全職工作，皆符合申請條件。

此外，為了感謝求職者努力付出，即日起只要在1111人力銀行找到工作並完成「到職回報」，就能獲得台積電股票抽獎資格，並於3月13日（四）線上直播抽獎，要讓幸運得主攜手護國神山共創職涯價值，這場活動不僅是一次性的獎勵，更是對求職者的鼓舞與支持，充分展現出1111人力銀行作為全台上班族的堅實力量。

然而隨著年關將近，不少人急需資金過年，也因此衍生出許多求職陷阱。1111人力銀行總經理張篆楷也特別提醒，有些網路社團或店家會張貼臨時工的徵才訊息，以吸引需要賺取外快的民眾，但其中可能隱藏風險。張篆楷建議，求職時務必透過正規管道或是善用1111人力銀行平台搜尋打工機會，極力避免掉入求職詐騙圈套。