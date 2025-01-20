反對立法院不當刪除勞動部預算 六大工會提5衝擊
立法院會17日審查114年度中央政府總預算案，今天則加開院會繼續討論。中華郵政工會、台灣石油工會、台灣電力工會、台糖公司工會聯合會、台灣自來水工會、台灣土地銀行企業工會等今發布聯合聲明，提出5大刪減勞動部預算的衝擊，並呼籲立法院應重新考慮。
六大工會聯合聲明指出，立法院對勞動部預算大幅刪減，將直接影響勞工權益與社會福祉。經評估，預算削減近8000萬元將造成5大衝擊，包含新手爸媽及微小企業權益受損：產檢假薪資補助將無法持續，影響家庭生計。
其次，勞動力發展署業務費削減，將影響基層工作人員收入；削減勞動關係業務預算，損害工會會員的專業發展。基本行政工作中斷，影響公共服務與安全；最後，社會政策倒退將長期影響國內勞工業務推展，造成社會不安。
該聲明指出，希望立法院重新考量預算刪減，保障勞工權益。
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