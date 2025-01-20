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加速淨零！臺銀擴大燃煤及頁岩油融資限制 2035不再承作

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

面對日益嚴峻的氣候變遷衝擊，臺灣銀行全力加速淨零進程，積極朝向減緩地球暖化的目標邁進。繼2023年董事會通過「永續授信政策」，承諾停止新增承作「僅開採煤炭之礦業公司融資案件」以及「興建燃煤電廠之專案融資案件」，2025開年首月即因應第29屆聯合國氣候變遷大會（COP29）目標，進一步修訂政策，擴大對燃煤及非常規油氣產業承作的融資限制，助力我國實踐2050淨零排放目標。

此次政策修訂，對於煤礦開採、燃煤發電，以及非常規油氣（如頁岩油和油砂）開採、運輸銷售及基礎設施等相關營收占比超過50%之企業，除非其提出具體減碳目標或轉型計畫，或資金用途符合永續發展用途，否則2035年起將不再新增承作。同時，對於既有授信部位，臺銀亦將透過觀察企業減碳作為及成效，積極就淨零目標與企業進行溝通與議合，全力扶植我國產業邁向永續轉型。　　

並且，臺銀除將淨零轉型落實於日常營運活動中，自願遵循科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiatives ,SBTi），以2023年為基準年，設定在2030年前降低範疇一與範疇二溫室氣體排放量達42%之目標。去年更於授信業務推出「企業淨零轉型診斷資訊服務」，協助企業梳理在轉型過程中的氣候風險及財務衝擊，並結合綠色及再生能源貸款、低碳智慧納管貸款、永續績效連結貸款等多元金融商品，以及專業輔導團隊，共同打造企業專屬的淨零轉型解決方案，輔以媒合各界法人減碳資源，為企業打造一站式淨零轉型服務。

氣候變遷 減碳 臺銀

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