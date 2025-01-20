聯合再生啟動轉型...聚焦數據化等三大業務 成為綠能供應鏈後盾
聯合再生能源（3576）今（20）宣布啟動 2025 年轉型計畫，將以成熟的技術及穩健的財務狀況為基底，從「數據化升級、策略性合資、拓展 EPC 業務」三大方向著手，推動營收結構優化與高附加價值業務擴展，並持續拓展海外市場，進一步實現從產品製造商到「全方位能源解決方案供應商」的轉型目標。
聯合再生能源董事長洪傳獻說，「2025年是聯合國針對全球溫室氣體排放的關鍵評估節點，台灣身為全球供應鏈要角，更需站穩綠色環保經濟浪潮。近年聯合再生能源擴張和合併後，在軟硬體、人才、管理、技術實力與經驗上都更加成熟，今年正式進入轉型元年，以『數據化升級、策略性合資、拓展 EPC 業務』三方面持續推動公司轉型，滿足綠能供應鏈的強力需求，提供全方位能源解決方案，期許成為台灣於國際綠色供應鏈上穩固寶座的最大後盾。」
此外，看好儲能市場未來發展，聯合再生也預計於2025年上半年在台南推出4.2MW示範表後儲能專案，將專注於高壓及特高壓用戶的市場。據市場推估，若 10% 的高壓用戶導入儲能或負載電力管理設備，台灣表後儲能市場規模將高達300億元。
根據聯合再生能源2024年前三季營收表現，其中太陽能系統業務占比為17%，毛利率平均約19%，與過往個位數相比有較大幅度的提升，也就是說，系統業務佔比提高有助於提升公司整體的毛利率表現。此外，截至2024年第三季，公司帳上仍握有61億元現金，營業活動現金流入亦達13億元，整體財務仍健康穩健。
聯合再生能源財務長暨發言人潘蕾蕾指出，2024年全球經濟環境充滿挑戰，政策變動也使國內太陽能安裝量低於預期，來自外部環境的影響確實對聯合再生能源產生挑戰。不過，從當前的營收結構、現金流來看，公司財務體質仍屬強健，為公司的轉型計畫打下良好基底。接下來的轉型計畫，除將延續「新產品、新團隊、新事業」的三新引擎外，也將致力於提升財務表現，為股東創造長期價值。
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