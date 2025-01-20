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陳椒華稱四接環評未獲回應 台電：並未明確陳述提問

中央社／ 台北20日電
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

前立委陳椒華投書指出17日四接環評專案初審會議程序草率，並稱環境部並未要求開發單位台電針對公民團體提問回應。台電今天澄清，當天環評委員已多次請陳椒華說明台電對於什麼問題尚未回應，台電也願意重新說明。

台電表示，但陳椒華始終未明確提出具體疑問，僅反覆要求與會者自己去看直播錄影，使討論無法深入，如今投書指控台電未回答問題，台電對此深感遺憾。

台電透過新聞稿說明，17日環評會議中，56名民眾及公民團體發言結束後，台電已針對問題作第一輪答覆，其後環境部將審查爭點聚焦於「港埠營運」、「操船模擬」、「海洋生態」3大爭點，台電也多次回覆提問釐清相關疑慮。

台電表示，已盡力回答當日討論所有問題，對於所謂的國安問題，台電第一輪答覆時亦已清楚表達，國安評估非台電職權範疇，無法直接說明。另針對陳椒華所提空污排放量問題，不論是排放總量或排放強度，於簡報中也已詳盡說明。

台電強調，協和更新計畫自提出以來，台電公司花費許多時間進行準備與協調，也與多位專家學者、在地人士共同研究，找尋能確保民眾用電權益，同時降低環境影響的最佳方案。

台電也願意聆聽各界對協和更新計畫的意見，面對外界疑慮持續溝通說明，盼能取得各界的認同與共識，也希望各界能理性討論，以對話取代對立，讓公共政策得以進展，攜手為公眾用電權益與地方發展而努力。

台電規劃在協和電廠內拆除既有4部燃油機組，改建2部燃氣複循環機組，總裝置容量260萬瓩以下，另填海造陸約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭，確保北北基區域電力穩定。四接環評案17日舉行第6次專案小組初審會議，決議2案併陳送環評大會審查。

台電 國安 環評

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