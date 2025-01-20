四接攻防 王醒之嘆如進絞肉機 環評制度是不見血的殺戮
四接環評專家初審以「建議通過」、「建議認定不應開發」，兩案併陳送環評大會討論。守護外木山行動小組召集人王醒之說，30年前就投入勞工運動，但參與環評議題是新手。他感嘆環評制度是「不見血的殺戮」，真正決定的是主席後面的力量。
台電規畫在燃燒重油發電的協和電廠除役後，轉型為燃燒天然氣電廠，因此要在基隆港嘴外填海造地，興建四接卸收天然氣碼頭，環評初審數度卡關。環境部17日召開第6次初審會議，歷經9小時會議，最終以「建議通過」、「建議認定不應開發」併陳送大會討論。
王醒之事後在臉書貼文「給守護外木山行動小組的大家」，指能跟大家一起打仗是分恩典，這些日子平常大家柴米油鹽各有庸碌，但大難當頭的時候又可在不同的位置，像小水銀珠子般瞬間融合，前線和後線補給、支援、生產，心領神會的關係令人非常讓人動容。
王醒之表示，30年前投入勞工運動，面對的是階級壓迫的議題，當年勞、資、官、政、法，誰是朋友、誰是敵人，什麼是他以為的善惡不難分辨，就算有時摻入藍綠、統獨問題，論述也不難處理。後來轉身進入草根政治運動，嘗試用「議題政治」擺脫「顏色政治」的糾纏，過程中看到很多政治人物，透過讓人民逐漸失能養大自己。
王醒之認為，17日那場環評，盡管都看得懂「他們」是預先寫好劇本過場，除了少數幾個亮點，大部分情節都如預期發展，他彷彿是眼睜睜地看著自己被送進絞肉機，任誰都很難不掙扎。
他說，環評會議是政治權力透過制度設計後的細緻分工，每個在場中合法的角色，共同編織起來的秩序，堆疊理性、專業、尊重、開放，但就是不討論，所謂的公民參與，就只是讓你「講話」，卻不跟你「對話」。
王醒之說，初審過程中，每個人都曾經有那麼一瞬間心存幻想，「只要我們把道理講清楚，說不定這個制度或許還可以期待」、「讓他們好好討論，搞不好高堂有明鏡」，大家小心翼翼，盡量講道理，「不要讓委員不高興」，這種說不定、搞不好的期待變成心魔，悄悄地影響現場的決定，進而形成最後的結局。
王醒之表示，環評會是「不見血的殺戮」，表面上環評討論的節奏由會議主席掌握，但真正決定節奏的是更後面的力量，而且是合法的力量。反四接陣營心理素質、思想武裝、運動方法、社會論述沒有任何停下來的機會，他在進入50歲的年紀，因此學習成長是不幸中的大幸。他要跟夥伴們說，大家辛苦了，好好休息一兩天，也沉澱一下，但不能冷掉。
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