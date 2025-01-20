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全台396萬人提前領現金！各項年金趕農曆年前入帳 最遲「這一天」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶。中央社
勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶。中央社

迎接蛇年，1月25日開始為期9天的春節連假，勞保局為了讓民眾安心過好年，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人。

勞保、災保、國保各項年金及老農津貼均為按月發放，其中老農津貼固定於每月 20 日發放，已於今日匯入請領人帳戶。其餘各項年金原於每月25日起陸續發放至月底，2025年1月因適逢春節連假，將提前自 22 日起陸續發放至24日，民眾在農曆年前就可以領到年金。

依勞保局入帳時程，國民年金老年基本保證年金及原住民給付於1月 22 日入帳，勞保及災保各項年金於1月 23 日入帳，國保老年年金、遺屬年金、身心障礙（基本保證）年金於1月 24 日入帳，以目前正在領取各項年金的人數預估，有396萬餘人可以提前領到年金。

2025年 1 月各項年金入帳時程，可參考勞保局全球資訊網「勞保局行事曆」專區，預祝民眾歡喜平安過好年。

勞保 國保 國民年金

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