陳冲批美前總統卡特 不正上樑鬧出金融醜聞

百歲高齡的美國第39任總統卡特在2024年底辭世，新世代金融基金會董事長陳冲今日有感而發指出，雖然卡特被很多媒體或政論家推崇人格端正樸實，但1991年7月5日爆發美國官方文件稱之為「有史以來最大銀行詐欺」（the largest bank fraud in world financial history）的BCCI（國際信貸銀行）醜聞，卡特難逃干係。

陳冲指出，當時台北婉拒BCCI代表處的升格，辜負不少外交人士厚望，但事後也贏得國際同儕尤其是英格蘭銀行的肯定。

陳冲說，卡特卸職44年，不少老美已經遺忘這位耆老，而拜登宣布下半旗一個月致哀，恰與川普就職日撞期，引發新總統不快，反而卡特竟成新聞焦點。媒體或政論家提及卡特，常推崇其人格端正樸實，甚至稱之為most decent（最正派），但陳冲反問：是耶非耶？他說，至於中華民國官方似乎沒啥反應，媒體訪問老一輩外交人士，則為卡特當年與北京建交、背棄台北耿耿於懷。

陳冲認為，政治問題，各有立場，基本上卡特是為美國利益，無可厚非，然身為金融界老兵，陳冲有和資深外交官有不同的觀察。

陳冲指出，1991年7月5日，英國等七國在同一時間勒令登記於盧森堡的BCCI全面停業，理由是該行業務全面涉及販毒、軍火走私、販賣人口等重罪的洗錢，而且帳目不清，200億美元不翼而飛。該行成立於1972年，短期內發展為在78個國家擁有超過4千家據點的巨獸，何以致之？全球不少書籍，描述這一奇蹟，他引用美國國會794頁的調查報告（由參議員凱利主導），該報告旁徵博引，雖經許多議員修改，但各章節直接間接均指向喬治亞幫，其中心人物自然就是卡特。

雖然報告中避談卡特任內與BCCI有無不當往來，但陳冲強調，因卡特任命的主計局長藍斯，在上任前或離職後都是BCCI顧問，民眾難免有想像空間。報告顯示卡特係1991年離職後，才經蘭斯介紹結識BCCI創辦人Abedi，之後如膠似漆，十年內經常攜手結伴搭乘BCCI專機遍訪各國，卡特當然會辯稱是為第三世界的發展：「但BCCI的營運網（洗錢網？）因此建立，也是事實！」陳冲甚至質疑這個營運網是洗錢網。

卡特也不負Abedi的大力捐輸，賣力介紹各國領袖，包括泰王、英相卡拉漢及鄧小平等，當時北京政府賣足面子，破例准許開設分行，讓卡特讚不絕口。

陳冲高度質疑，報告中不提卡特在世紀醜聞中有無不法，只說這位農夫exceptionally naïve，老實人居然全未察覺BCCI違法亂紀，而國務院及中情局「十年間」也沒有提醒前總統，交友不慎。將近800頁的報告，除指責各國政要、中級官員及喬治亞幫外，只坐實卡特的天真與無邪。陳冲質疑：「問題是，你相信嗎？還是欠全球所有洗錢被害人一個公道呢?」

陳冲一位在美國擁護卡特的老友，提出一個看法：除了BCCI案件，卡特算不算正派？陳冲表示，他無法回答，但推薦看一本書「In the President’s Secret Service」，是一位資深媒體人，遍訪歷任特勤局人員，從甘迺迪到歐巴馬，談秘勤人員對總統的觀點，在2009年出版一本300頁的小書，好歹是當年紐約時報暢銷書，而且沒人控告這位作者，應該有其可信度。

陳冲還一併提出兩句書中有關卡特的軼事，在第十章，作者劈頭就擺明，如果說尼克森最怪異，卡特就是最討人厭，因為他輕視所有服務及保護他的人。然後指名道姓一位曾為卡特駕駛座車長達七個月的特工Piasecky，居然整整七個月，卡特沒跟他說過話，真是匪夷所思。

陳冲說，卡特喜歡作秀，為表示勤快，每在攝影機前自行搬運行李，妙的是裡面是空的，顯然就是演戲。更滑稽的是，卡特會一大早6時就走到辦公室，凸顯為美國人民枵腹從公，其實不一會兒就拉上窗簾休息，這些事秘勤人員都看在眼裡，諸如此類罄竹難書，建議國安人員自己閱讀此書。