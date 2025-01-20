快訊

不跟科技大老站隊川普2.0…黃仁勳缺席就職大典 外媒：他沒捐錢

不只剴剴！保母姐妹再涉凌虐2嬰 跨椅蹲馬步、反綁固定餐椅

喜傑獅「1讚折1元」害自己！突稱退出消費市場 網1句話開酸公關災難

美國小企業樂觀再度攀升 法人：意味美經濟展望正向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國去年12月小型企業樂觀指數從101.3回升至105.1，即回升至2018年以來新高，延續2024年11月最大單月增幅態勢；法人機構表示，驅動主因來自美國大選後經濟前景改善推動，讓小企業對新政府的美國優先經濟議程感到更加有信心。

細項中，10個分類指數中有7個出現改善，其中，預期商業環境改善企業占比躍升16點，光這項指標就大幅回升至2002年以來單月新高，也促使這次預估銷售金額這次也大幅攀升8點來到2020年1月以來新高。

展望未來，這次不確定性指標進一步下跌12點，創紀錄以來最大連續跌幅，這部分與總統大選結果及共和黨在國會全面勝利，讓經濟前景更加明朗有關。

至於高利率衝擊小企業財務體質情況，由於預測未來三個月將面臨更嚴峻信貸條件企業比例，這次也見到下降至2020年2月以來最低水準，也代表經濟復甦前景可維穩小企業信貸需求持續回溫。

延伸閱讀

俄羅斯報告：中共海軍至2049年 或達美軍水準

川普上任前夕 台積電美國廠獲15億美元撥款補助

美中新局台灣難插手 李彥秀：賴清德須慎思「均衡點」

川普上任在即 蘇姿丰、郭台銘專機美國現蹤 就職典禮惟黃仁勳缺席

相關新聞

美媒推崇最正派卡特究竟人如何？ 陳冲：不正上樑金融醜聞

2024年底，百歲高齡的美國第39任總統卡特辭世，卸職44年，不少老美已經遺忘這位耆老，不想因拜登宣布降半旗一個月致哀，...

陳冲批美前總統卡特 不正上樑鬧出金融醜聞

百歲高齡的美國第39任總統卡特在2024年底辭世，新世代金融基金會董事長陳冲今日有感而發指出，雖然卡特被很多媒體或政論家...

從CES展看機器人產業趨勢 有AI加持真能從噱頭變商機？

當AI（人工智慧）遇上冷冰冰、硬邦邦的機器，會擦出什麼樣的火花？外界想到的第一個答案，通常是「機器人」。不過，答案不只如此，也可能是機器狗、機器貓、機器手指、小型潛水艇。2025 CES（美國消費電子）日前展出各式各樣機器人，不僅功能性更甚以往，有了AI的輔助，這些「機器產品」互動性更高，更能輕易走進人們的生活。 這不是CES第一年展出機器人相關產品，但絕對是第一年展出互動性非常高的機器人設備...

【專家之眼】解決台美重複課稅？八字還沒一撇呢！

台灣與美國間的所得重複課稅問題，自2006年以來，經歷了多次討論，但解決方案，猶如「在水一方」之「伊人」，忽而在「水之湄...

解鎖人形機器人時代 「視覺語言模型」掀產業新錢潮

在燈光明亮的未來工廠中，AI工程師正穿梭於生產線間，不僅辨識每一個零件的瑕疵，還能用自然語言與人類工程師討論維修步驟；而在工廠外的百貨公司和超市，AI櫃檯服務生正根據顧客的手勢與問題，快速提供商品建議與庫存狀態—這些未來場景的實現，都離不開視覺語言模型（VLM，Vision-Language Model）的技術。

為何逾8成台灣企業對經濟前景不悲觀 甚至過半認為川普上台對獲利影響不大？

川普將在美東時間下周一（20日）中午12點（台灣時間下周二21日凌晨1點），在美國國會山莊舉行的就職典禮，宣誓就任第47任美國總統。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。