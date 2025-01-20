美國小企業樂觀再度攀升 法人：意味美經濟展望正向

美國去年12月小型企業樂觀指數從101.3回升至105.1，即回升至2018年以來新高，延續2024年11月最大單月增幅態勢；法人機構表示，驅動主因來自美國大選後經濟前景改善推動，讓小企業對新政府的美國優先經濟議程感到更加有信心。

細項中，10個分類指數中有7個出現改善，其中，預期商業環境改善企業占比躍升16點，光這項指標就大幅回升至2002年以來單月新高，也促使這次預估銷售金額這次也大幅攀升8點來到2020年1月以來新高。

展望未來，這次不確定性指標進一步下跌12點，創紀錄以來最大連續跌幅，這部分與總統大選結果及共和黨在國會全面勝利，讓經濟前景更加明朗有關。

至於高利率衝擊小企業財務體質情況，由於預測未來三個月將面臨更嚴峻信貸條件企業比例，這次也見到下降至2020年2月以來最低水準，也代表經濟復甦前景可維穩小企業信貸需求持續回溫。