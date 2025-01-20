國泰1月調查：逾五成民眾看上半年台股高點落2萬4上方

當AI（人工智慧）遇上冷冰冰、硬邦邦的機器，會擦出什麼樣的火花？外界想到的第一個答案，通常是「機器人」。不過，答案不只如此，也可能是機器狗、機器貓、機器手指、小型潛水艇。2025 CES（美國消費電子）日前展出各式各樣機器人，不僅功能性更甚以往，有了AI的輔助，這些「機器產品」互動性更高，更能輕易走進人們的生活。 這不是CES第一年展出機器人相關產品，但絕對是第一年展出互動性非常高的機器人設備...

2025-01-20 09:00