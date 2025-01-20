兩岸觀光團有望恢復…旅行社迎賓 準備好了

兩岸觀光團有望恢復，旅行社摩拳擦掌搶市。對於兩岸團客觀光可望恢復的消息，各大旅行社業者包括雄獅旅遊、鳳凰（5706）、旅天下、山富（2743）、五福（2745）等均表支持與期待，而且都準備好了，政策開放後商品即可上架。

雄獅（2731）表示，除服務台灣同胞，也能接待陸客，該公司長期致力於推廣台灣鐵道旅遊，除持續營運鳴日號、藍皮解憂號、阿里山林鐵栩悅號、福森號等，去年底也推出全新鐵道產品「海風號甜點列車」，相信能帶給大陸旅客更新奇的旅遊體驗，後續待主管機關政策公布，即可全力配合滿足旅客需求。

鳳凰旅遊指出，陸客是台灣觀光業一塊重要的拼圖，產業界莫不殷切期盼兩岸觀光開放，隨著可能性愈來愈大，鳳凰早就已準備好相關的產品，只要市場一放行，就會立即上架。

展望2025年，各家業者普遍認為，出境觀光需求會趨平穩成長。