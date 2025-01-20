兩岸觀光團有望恢復…航空客運 業務大進補

中國大陸文旅部宣布近期恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，航空業可望補足最後一塊拼圖，在客運業物方面將大受惠，其中，華航（2610）、長榮航（2618）可望成為兩岸主力航空運力。

對此，華航、長榮航等業者都表示，會配合政府政策持續關注旅運需求，依市場需求陸續調整兩岸航班。

兩岸開放觀光被視為是觀光業復甦後的最後一塊拼圖，國內航空業者表示，目前兩岸的航班都依旅客需求正常在運營當中，目前以商務需求為主，載客率就會變動比較大，對於業者來說，2025年如果兩岸觀光市場能開放，在商務需求外，觀光需求加入，有助於提升業者的獲利。

華航及華信總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計八個航點，提供每周62班服務。長榮航空加上立榮航空目前兩岸航班共計有北京、上海（虹橋、浦東）、成都、廈門、深圳、廣州、杭州八個航點，每周飛航50班。