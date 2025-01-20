出口結構大轉變…我對美出超將超過陸港 來到黃金交叉前

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
進出口示意圖。 聯合報系資料照
進出口示意圖。 聯合報系資料照

我國出口結構出現大轉變，財政部公布2024年我對美國出超648億美元創新高，我對中國大陸出超700億美元，兩者差距不大，來到黃金交叉前。主計總處副主計長蔡鴻坤預判，按此趨勢，2025年我對美國出超將超過中國大陸與香港。

蔡鴻坤表示，近年台商回台投資，以及半導體持續擴增高階產能，已改變台灣出口結構。主要表現在三大面向，第一，國內製造業生產增溫，外銷訂單海外生產比持續下降，尤以資通訊產品最明顯，主要就是高階伺服器移回台灣生產。

歷年台灣對美中出超金額
歷年台灣對美中出超金額

第二，我國電子零組件及資通訊產品這兩項優勢產品出口占比上升，從2011年合計占出口的36%提升至2024年65.2%，增加近30個百分點，傳產貨品出口占比縮減。

第三，我對陸港出口比重大減，對美國及東協出口比重則明顯上升。他指出，2024年我對美國出超648億美元，我對陸港出超700億元，很快地，今年我對美國出超有望將超車陸港。

蔡鴻坤說，令他樂觀理由是，川普上任後，勢必投資美國，包括馬斯克旗下公司要設超過100萬個圖形處理器（GPU），微軟也要建置資料中心；以及其他赴美國投資巨擘，只要是跟運算、資料中心有關，都得向台灣買伺服器，這些訂單不一定全部在台灣生產，但只要有三成在台灣生產，台灣對美國出口就會持續增加。

不過川普2.0來臨，一旦美國取代陸港，成為我最大貿易順差來源，台灣對美貿易順差全球排名第七，是否面臨川普關稅大戰風險？蔡鴻坤認為，台灣出口到美國主要是資通訊產品，特別是AI伺服器，這些貨品都有利維繫美國在全世界科技領先地位。蔡鴻坤認為，美國對大陸的「小院高牆」政策已變大，還好台灣製造業回來，固定投資也增加，推升台灣經濟發展。

中經院院長連賢明指出，台灣對美出口主要為資訊科技相關產品，都是享有零關稅或極低稅率，須關注川普對高科技產品零關稅態度是否有所轉變。

美國

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