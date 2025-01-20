觀光破冰 上海踩線團2月首發…旅遊產業鏈動起來

大陸團客開放來台後，2月上海團首發。國內觀光業界傳出，上海觀光產業界已在運作，擬農曆年後的2月，組一團指標踩線團訪台，如果順利成行，將是疫後最大的陸客踩線團，此舉形同為兩岸團客互訪暖身。

為了迎接疫後首發陸客踩線團，國內觀光產業鏈動起來，涵蓋航空、旅行社等在內，還有專責接待對岸客人的各飯店業者也積極整合，包括晶華（2707）、君悅、寒舍（2739）及福容大飯店等，都在悄悄擬定搶客計畫。

中國大陸文旅部近期宣布，恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，國內的陸委會也表達歡迎之意。雖執行細節仍待公布，不過根據國內觀光業內消息，陸方已釋出善意，疫後的首發陸客踩線團，即將來台參訪並了解相關觀光路線。

大陸赴台團體旅遊初步規劃

至於接待的業者中，國內最大的連鎖福容大飯店，目前全台共有18個據點，今年年中澎湖新據點也將開幕營運。福容大飯店指出，飯店遍及全台及離島，適合喜歡環島遊陸客團，不管是團客規劃還是自由行都是是很好選項，也會根據政策開放的時間表來推出各種方案。

另外，國內的五星級飯店晶華、寒舍、Ｗ飯店等都認為，這是兩岸關係發展跨一大步，對於接待對岸的參訪團及交流團入住都有正向的挹注，針對不同的客群會規劃各種方案，除了有客製化的語言選單外，也會讓旅客充分感受台灣的美食和人情味。

晶華集團表示，晶華酒店是國際型觀光飯店，對於接待對岸的參訪團及交流團入住有長足的經驗，不過，根據以往的數據，陸客並非晶華酒店的主力市場，全盛時期的陸客占比也不超過5%，主要還是接待政府或是企業參訪團，一般陸客觀光團的團費有限，效益仍值得觀察。

台北君悅飯店指出，對於旅宿餐飲業而言，開放兩岸旅遊及商務暢通絕對是積極樂見的；台北君悅酒店今年適逢成立35週年，期盼政府能明確的實行方針，逐步恢復各行業的產經交流，鼓勵來台觀光同時，帶動全館營收及大型獎勵旅遊會展舉辦的活動機會。

台北W飯店表示，目前暫無明確的因應策略，不過，適逢W飯店全館房型翻新完工，期待迎接旅客的到來。

寒舍集團對此消息樂觀其成，將積極配合政府政策，期待兩岸觀光旅遊市場進一步回暖。另外，將持續提升服務品質，同時規劃針對大陸市場的行銷活動與專屬優惠專案，來滿足更多旅客的需求。