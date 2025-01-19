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出口結構大轉變！我對美、對陸出超將出現「黃金交叉」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
2024年我對美國出超648.8億美元創新高，我對中國大陸出超700億美元，兩者差距不大，來到黃金交叉前。圖為基隆西岸碼頭貨櫃集散地。記者許正宏／攝影
2024年我對美國出超648.8億美元創新高，我對中國大陸出超700億美元，兩者差距不大，來到黃金交叉前。圖為基隆西岸碼頭貨櫃集散地。記者許正宏／攝影

川普2.0時代到來，我國出口結構將出現大轉變。財政部公布2024年我對美國出超648.8億美元創新高，我對中國大陸出超700億美元，兩者差距不大，來到黃金交叉前。主計總處副主計長蔡鴻坤預判，按此趨勢，2025年我對美國出超將會超過中國。

蔡鴻坤表示，近年來台商回台投資，以及半導體持續擴增高階產能，已改變台灣出口結構。主要表現在幾個面向，第一，國內製造業生產增溫，外銷訂單海外生產比持續下降，尤以資通訊產品最明顯，主要就是高階伺服器移回台灣生產。

第二，我國電子零組件及資通訊產品這兩項優勢產品出口占比上升，從2011年合計占出口的36%提升至2024年65.2%，增加了近30個百分點，傳產貨品出口占比縮減。

第三，我對中國（含香港）出口比重大減，對美國及東協出口比重則明顯上升。他指出，2024年我對美國出超648.82億美元，我對中國出超700億元，很快地，今年我對美國出超有望將超車中國。

蔡鴻申說，令他樂觀理由是，川普上任後，勢必投資美國，包括馬斯克旗下公司要設超過100萬個圖形處理器（GPU），微軟也要建置資料中心；以及其他赴美國投資巨擘，只要是跟運算、資料中心有關，都得向台灣買伺服器，這些訂單不一定全部在台灣生產，但只有三成在台灣生產，台灣對美國出口就會持續增加。

一旦美國將取代中港，成為我最大貿易順差來源，台灣對美貿易順差全球排名第七，是否面臨川普關稅大戰風險？蔡鴻坤認為，台灣出口到美國主要是資通訊產品，特別是AI伺服器，這些貨品都是有利於維繫美國在全世界科技領先地位。

蔡鴻坤認為，美國對中國的「小院高牆」政策已經變大，而且牆築得愈來愈高，還好台灣製造業回來，固定投資也增加了，推升台灣經濟發展。以目前台灣每出口100元，高科技產品就占了70元。

他認為，不要抱怨科技業排擠傳產，事實上，傳產目前困境就是中國產能過剩，它生產超過全世界的需求量；相較之下，從產業關聯表來看，半導體等供應鏈帶動產業關聯效果比傳產更強，不僅帶動周邊相關服務業，也帶動化學材料，傳產應該積極切入高科技供應鏈。

中經院院長連賢明指出，在WTO資訊科技協定下，台灣對美出口主要資訊科技相關產品，都是享有零關稅或是很低很低稅率，須關注川普對高科技產品零關稅態度是否有所轉變。

科技業 美國 製造業 關稅 黃金交叉

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