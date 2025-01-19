加油要快！中油：明日起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元

台灣中油公司19日宣布，自20日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.6元、95無鉛汽油每公升31.1元、98無鉛汽油每公升33.1元、超級柴油每公升28.2元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收2.6元及3.0元。

台灣中油表示，本週受美國擴大對俄國石油產業制裁及美國商用原油庫存持續下降影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲5.63美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.124元，漲幅為6.15%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.0元及3.2元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.2元及2.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收2.6元及3.0元，國內汽、柴油價格實際每公升各調漲0.4元及0.2元，吸收金額如下表。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整2.6元及3.0元均由台灣中油吸收，113年累計至12月底止，台灣中油共吸收約257.43億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。