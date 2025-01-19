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2030減碳公聽會 2月7日登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部日前公布第三期溫室氣體階段管制目標為28±2％，六大部門也擴大減量力道。聯合報系資料照片
環境部日前公布第三期溫室氣體階段管制目標為28±2％，六大部門也擴大減量力道。聯合報系資料照片

環境部日前公布第三期溫室氣體階段管制目標為28±2％，六大部門也擴大減量力道；環境部規劃相關草案公聽會將於2月7日，也就是農曆年後登場，將一次公開六大部門管制目標。

環境部持續跨部會協調，針對六大部門「由下而上」盤點減碳行動成效與「由上而下」減量缺口，同時以各部門盤點提出的減碳旗艦行動計畫，來強化國家階段管制目標。經盤點後，以2030年溫室氣體排放量相較基準年2005年減量28±2％，作為我國第三期溫室氣體階段管制目標（草案），電力排放係數2030年目標值也訂為每度0.319公斤二氧化碳當量（CO2e）。

環境部訂出最新目標後，規劃在2月7日，也就是農曆春節連假後展開「第三期溫室氣體階段管制目標」公聽會，對外說明包括國家階段管制目標，能源、製造、住商、運輸、農業、環境等六大部門階段管制目標，電力排放係數階段管制目標，以及未來協調、分工、整合的工作。

總體六大部門減碳策略中，經濟部主導的「能源部門」與「製造部門」仍是大宗，其中能源部門將以再生能源加速（如風光電）與突破（如地熱及小水力）、科技儲能、去碳燃氫、氫能（含氨）供應鏈及碳捕捉利用封存（CCUS）等強化能源轉型政策為主，預計減量目標為27.3百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e）；製造部門以產業自主減量、深度節能及國營事業減碳等強化產業轉型政策，預計減量117.377 MtCO2e。

內政部的「住商部門」是以淨零建築及深度節能等強化生活轉型政策，預計減量37.331 MtCO2e；交通部的「運輸部門」以商用車輛電動化及無碳化、永續航空燃油（SAF）等強化生活轉型政策，估算可減量30.373 MtCO2e；「農業部門」以農業生態韌性、碳匯、低碳永續農業等強化減碳力道，預計可以帶來5.226 MtCO2e的減量。

再生能源 減碳 農業

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