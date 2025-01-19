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上季經濟成長率 24日揭曉

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處將於24日發布2024年第4季經濟成長概估統計。路透
行政院主計總處將於24日發布2024年第4季經濟成長概估統計。路透

行政院主計總處將於24日發布2024年第4季經濟成長概估統計，預期在AI商機發酵、傳統旺季加持下，我國投資及貿易不僅持續轉好且表現出乎預期，預估去年第4季GDP有望較去年11月下旬預測的1.72%再往上調整，並將連動修正原先為4.27%的全年經濟成長率預測，創近三年最高。

去年經濟成長率
去年經濟成長率
主計總處表示，我國經濟成長率已恢復過去幾年高於全球平均的態勢，去年、今年兩年預期都是如此，也有相當大機會重回亞洲四小龍之首。

川普2.0將至，是否衝擊我國今年經濟成長？依據主計總處目前的觀察是，美國總統川普日前已提到的財政政策包括減稅和擴大政府支出，這將刺激美國內需市場，進而可望帶動我國出口需求，這部分將有利於我國。

至於全球矚目的關稅政策，主計總處表示，這部分各國都會有所因應，理論上來說加徵關稅，相對價格比絕對價格重要，目前研判「對台灣不會特別不利」，只是若因此衝擊全球貿易量，則會產生不利影響。

此外，主計總處也坦言，國內產業復甦確實不太均衡，呈現兩樣情，有點落差，後續需密切關注。不過，去年受惠AI需求強勁，相關產品占出口比重的68%，預期今年AI相關供應鏈的出口成長仍會高於整體平均。

主計總處並提醒，接下來的經濟情勢仍面臨四大不確定因素，包括：AI等資訊科技發展、量產與應用之進程；美國新政府政策走向對全球經貿活動的影響；各國貨幣政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響；以及國際地緣政治情勢變化對供應鏈及國際原物料價格的影響。

實體經濟 成長率 美國

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