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去年外銷訂單估增4.5% 創歷年第三高紀錄

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在本周二（21日）發布2024年12月及全年外銷訂單金額統計。 圖／聯合報系資料照片
經濟部將在本周二（21日）發布2024年12月及全年外銷訂單金額統計。 圖／聯合報系資料照片

經濟部將在本周二（21日）發布2024年12月及全年外銷訂單金額統計。經濟部預期，受惠AI等高效能產品需求強勁，2024年全年外銷訂單金額達5,861億美元，終止連二年負成長，超越2023年表現，年增4.5%，創歷年第三高紀錄。

經濟部預估，12月接單金額介於495至515億美元，年增13%至17.5%，仍維持成長態勢，將呈連十紅，惟拉貨潮影響程度仍須觀察。

根據經濟部統計，去年11月外銷訂單為522.7億美元，年增3.3%，呈連九紅，但11月接單金額低於原先預估的低標530億美元；累計去年前11月外銷訂單達5,366.2億美元，年增3.7%。

2024年外銷訂單金額及成長率
2024年外銷訂單金額及成長率

經濟部統計處官員分析，11月接單表現不如預期，主因為這二個月的手機拉貨動能相對保守，拉低資通訊產品接單金額至158.2億美元，年減2.3%。

此外，中國經濟動能遲緩，是否衝擊農曆過年拉貨潮，進而拖累12月接單，也是外界觀察重點。

根據經濟部最新廠商調查顯示，預期12月接單將較11月增加之廠商家數占15.9%，持平者占56.9%，而減少者占27.2%。

若按接單金額計算之動向指數則為48.8，預期12月接單將較11月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為47.9、49.7及47.3。因此，經濟部預估12月接單金額介於495至515億美元。

至於2024年全年外銷訂單表現，經濟部預估，全年接單金額介於5,861至5,881億美元，成長幅度介於4.5%至4.8%，有望終結連續二年負成長，同時超越前年全年，成為史上第三高接單金額。

回顧近年外銷訂單走勢，2021年為6,741.3億美元，創史上新高紀錄，2022年為6,667.9億美元，雖然轉為負成長、年減1.1%，卻是史上次高金額；2023年為5,610.4億美元、年減15.9%，則為目前第三高表現，但有望被2024年超越。

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