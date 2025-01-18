美股財報周登場 企業獲利有望成反彈關鍵

美國公布2024年12月非農就業報告顯示，非農就業人數增加25.6萬人，超乎市場預期，並高於2024年11月的21.2萬人增量(修正數)；而失業率則從前值4.2%下降至4.1%，顯示美國勞動市場仍十分強韌。強勁的就業數據令投資人對近期的降息預期進一步消退，引發美股指數短線震盪。

永豐美國大型500股票ETF(00858)經理人林永祥指出，雖然強健的就業報告削弱降息預期，令美股指數承壓，但即將登場的美股財報周，將陸續公布美國企業2024年第4季營收表現。根據FactSet預估，標普500指數企業2024年第4季獲利有望年增近12%，若財報結果符合市場預期，企業獲利成長將成為美股指數的重要推動力。

林永祥進一步表示，投資人若想投資美股大盤，並且跟上最新市場趨勢，不妨考慮使用美股純市值型ETF，以單筆或定期定額方式持續追蹤市場行情。00858 ETF追蹤的指數為STOXX美國500股票指數，該指數依據市值及流動性篩選成分股，並無設定權重上限，投資範圍涵蓋美國市值前500大的股票名單，並於每年3月、6月、9月及12月定期調整成分股，以即時反映美國大型股的股價表現。

STOXX美國500股票指數與標普500股票指數最大的不同在於是否採計財務穩定度指標，只有最近四個季度的利潤總和及最近一個季度的利潤為正的公司才能納入標普500指數成分股。因此，即使公司的市值達到前500大的標準，也不一定會被納入標普500指數。而STOXX美國500股票指數則純粹考量市值規模，能夠更快納入符合市值標準的公司，這樣更能反映當下的市場行情變化。

根據2025年1月9日的統計，STOXX美國500股票指數成分股約有10%以上比重與標普500指數不同。其中包括近期熱門股邁威爾（Marvell），該公司因協助Google、Amazon等雲端服務供應商（CSP）開發AI客製化晶片，去年財報表現亮眼，總市值達到996.39億美元，已優先納入STOXX美國500股票指數成分股，但尚未被納入標普500指數。

永豐投信表示，永豐美國大型500股票ETF基金（00858）是市場上少數進行半年配的美股市值型ETF，即將於1月22日進行除息，最後買進日為1月21日，並於2月20日發放配息。