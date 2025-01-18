快訊

114學測數A／獨立事件、格子點…歷屆沒考觀念都入題 考生：最後1題超難

川普尚未就職新舊愛爆內訌 巴農不滿馬斯克割MAGA稻尾

114學測數A／又遇「大魔王」！第2題起全是深度題 考生嘆：近3年最難

高齡家庭收支年所得72.4萬 低於平均值113.7萬

中央社／ 台北18日電
根據統計，全台有236.8萬戶家庭是由高齡者擔任經濟戶長，但逼近5成的高齡家庭落在「最低所得組」。聯合報系資料照
根據統計，全台有236.8萬戶家庭是由高齡者擔任經濟戶長，但逼近5成的高齡家庭落在「最低所得組」。聯合報系資料照

在少子化及高齡化雙重夾擊之下，台灣今年正式步入超高齡社會，意即每5人，就有1人是65歲以上的老人。根據統計，全台有236.8萬戶家庭是由高齡者擔任經濟戶長，但逼近5成的高齡家庭落在「最低所得組」，凸顯台灣高齡貧窮的問題。

主計總處官員也說明，家庭收支調查是由調查員訪問，了解家庭年度所得、收支情況，不過並不包含「財富」，也就是說，儲蓄不會包含在內。

2025年，台灣65歲以上人口占總人口比重突破20%，正式邁入「超高齡社會」，但若根據現有統計，拆解以高齡者為主要成員的家庭結構，便會發現，「高齡貧窮」問題不容忽視。

攤開主計總處2023年家庭收支調查，其中一項統計是以經濟戶長年齡，來看平均每戶可支配所得、消費支出等經濟概況。

「經濟戶長」是指戶內成員中，收入最多且負責維持家庭主要生計者。若屬於雙薪家庭，對家庭經濟貢獻相仿，以年長者為經濟戶長；若戶內成員均無職業又無收入，則以戶籍戶長為經濟戶長。

雖然高齡經濟戶長家庭與「戶內人口皆為65歲以上家庭 」不完全吻合，前者因戶內可能有其餘低於65歲住戶，數量大於後者，仍可概括看出台灣的高齡家庭面貌。

台灣由65歲以上高齡者擔任經濟戶長的家庭數量達236.8萬戶，平均每戶人數僅1.92人，可支配所得新台幣72.4萬元，遠低於全體家庭平均的113.7萬元，年均消費支出則為62.2萬元。

值得注意的是，若將可支配所得按戶數5等分位組分，由高齡者擔任經濟戶長的戶數中，竟有逼近5成、共116萬戶的家庭落入最低所得組（第1分位組），而且他們的全年消費支出大於可支配所得，也就是支出大於收入。

主計總處官員說明，家庭收支調查主要調查「所得」，包含薪資所得、租金收入、利息收入以及政府補貼等，而65歲以上民眾多已退休，少了薪資所得，可支配所得明顯較少，部分高齡經濟戶長家庭確實面臨必須動用老本的狀況。

中央大學經濟系教授吳大任則說，超高齡社會來臨，加上低通膨時代成為過去式，未來通膨率落在2%上下恐成新常態，房租、外食、醫療成本樣樣皆漲，多數民眾都感受到壓力，遑論退休後所得銳減的高齡者。

吳大任表示，整體而言，台灣仍是富裕社會，但貧富差距擴大、社會福利制度又不如西方國家，再加上人口結構迅速老化等議題，政府必須及早處理。

吳大任建議，政府應該做到解決最基本的生活需求，從社會住宅、低收入戶補貼著手，讓高齡弱勢者得以安居；至於年輕世代，必須提前做好理財規劃，才能避免老年生活過於困苦，「自己的晚年自己顧」。

消費 薪資

延伸閱讀

台中太平慶祝人口突破20萬人 立委何欣純認為與她爭取這3建設有關

去年12月台股有交易戶數351萬戶 較7月高峰減百萬戶

過年物價高麗菜漲最凶主計總處認證 平地1顆50元但高山價差翻倍

老年家庭物價壓力更重 去年2.37%、連四年高於通膨警戒線

相關新聞

高齡家庭收支年所得72.4萬 低於平均值113.7萬

在少子化及高齡化雙重夾擊之下，台灣今年正式步入超高齡社會，意即每5人，就有1人是65歲以上的老人。根據統計，全台有236...

川普2.0變數多 由代工轉AI要角的電子五哥如何拚布局？

隨著台灣電子五哥的尾牙和旺年會一場接一場熱鬧落幕，會場中的熱烈氣氛仍未散去，但一場更大的考驗正悄然逼近，2天後、1月20日，美國前總統川普將重返白宮。在這場充滿變數的全球競賽中，鴻海、仁寶、廣達、英業達、緯創如何因應？ 川普的「美國優先」政策是否再次掀起全球供應鏈的巨浪，成為眾人關注的焦點。

中油累虧691億 盼政府補貼

台灣中油公司董事長方振仁昨（17）日表示，中油去年營收1.1兆元，稅前虧355億元，累積虧損691億元，負債比近93％，...

四接環評兩案併陳 大會再戰

環境部昨（17）日召開協和電廠更新改建案（四接）環評初審會議，歷經九小時討論，進入閉門會議審查時，旁聽的環團不願離場，導...

總預算清倉 藍白聯手刪939億

立法院會進入總預算大清倉，昨（17）日院會開始處理總預算通案刪減部分，藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億元7,500萬...

公平會委員提名案 李鎂、洪財隆遭否決

公平交易委員會四位委員任期將於月底屆滿，立法院昨（17）日行使公平交易委員人事同意權，主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。