四接環評兩案併陳 大會再戰

環境部昨（17）日召開協和電廠更新改建案（四接）環評初審會議，歷經九小時討論，進入閉門會議審查時，旁聽的環團不願離場，導致會議受阻，最終十位環評委員改以紙本投票表決，九票同意將兩案（建議通過及不同意開發）併陳送環評大會討論。

環境部部長彭啟明會後表示，會議全程開放媒體旁聽，提升透明度，決策過程均由專業委員獨立進行，未包含政府代表，確保公平性與專業性，今天的審查屬實質討論，委員已充分表達意見。

初審罕見跳過閉門會議，直接將兩案併陳送大會有何影響？環境部主秘蔡孟裕透露，程序上已進行實質審查，委員針對疑問部分有充分發問，若無追問表示相關回覆已符合期待，接下來的環評大會討論可能有三種情形，包括通過、退回補正或不通過，才能走完審查程序。

蔡孟裕說明，此次會議共有55位民眾表達意見，46人到場發言，另有9人透過電話參與，民眾關注焦點包括開發計畫對環境的影響及補救措施是否充分，未來大會仍將開放旁聽及發言機制，讓更多意見被納入討論。

未來閉門會議是否開放環團參與，蔡孟裕表示，將維持現行規則，要求開發單位及民眾在表達意見後離場，讓專家得以深入討論，這套制度多年來已證明能提升審查專業性與效率。

四接此次次初審會議登記旁聽人數高達77人，雙方僵持近半小時，期間環團不斷提出應重新召開生態討論，有委員提議投票決定是否重新審查或將兩案併陳，最終，投票結果以9比1通過併陳送環評大會再議。