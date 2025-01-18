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中油累虧691億 盼政府補貼

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台灣中油公司董事長方振仁。聯合報系資料照
台灣中油公司董事長方振仁。聯合報系資料照

台灣中油公司董事長方振仁昨（17）日表示，中油去年營收1.1兆元，稅前虧355億元，累積虧損691億元，負債比近93％，財務狀況堪憂。台灣中油將針對投資項目進行檢討整理，減少舉債空間，更期盼國內油氣價格應合理調整，希望政府給予補貼或辦理增資

台灣中油昨日舉行新年度媒體交流會，方振仁致詞表示，2024年國際油氣價格受到地緣政治及戰爭等影響，呈「爬高往低」走勢，上半年布蘭特原油最高每桶92美元，下半年低至68美元。展望今年，隨著哈戰爭簽署停火協定，俄烏戰爭雖然仍在持續，美國新任總統川普上任後預期會設法調停，再加上川普上任後對石化產業持鼓勵態度，預期供應端會增加，油氣價格將緩解，預估今年油價每桶約75.5美元，低於去年預算編列的80.5美元；至於液化天然氣（LNG）部分預估每立方公尺新台幣14.5元，最新2月現貨價格不到13元。

針對台灣中油今年營運，方振仁表示，台灣中油去年營收1.1兆元，稅前虧355億元，累積虧損691億元，負債比近93％，光是今年利息支出就約有140億元，財務狀況堪憂。據估計，今年若油氣價格無法合理反映，台灣中油可能將再虧損300億元。台灣中油將針對投資項目進行檢討整理，擬將部分計畫緩辦因應，減少舉債空間，更期盼國內油氣價格應合理調整，希望政府給予補貼或辦理增資。他表示，增資是為了讓財務報表數字好看，對公司實際經營而言沒有正向幫助，所以最好方式應是補貼，可以讓利息支出降低。

方振仁透露，中油每年有7,200億元利息支出，這是很大的負擔，也希望政府同意給予補助，或是讓中油增資，仍期待油氣價格能合理調整。

中油公司 增資

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