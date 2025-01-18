公平會委員提名案 李鎂、洪財隆遭否決

公平交易委員會四位委員任期將於月底屆滿，立法院昨（17）日行使公平交易委員人事同意權，主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆遭否決；但副主委被提名人陳志民、委員被提名人林慶堂則過關，任期均自2025年2月1日至2029年1月31日止。行政院發言人李慧芝表示，對於提名人選並未獲全數通過，政院感到相當遺憾。

公平交易委員會四位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

立法院昨日上午進行人事同意權投票，開票結果，李鎂獲52張同意票、61張不同意票；洪財隆獲51張同意票、62張不同意票；而陳志民、林慶堂則均獲得113張同意票、沒有不同意票。其中，配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明跑票，對李鎂投下同意票，成為在野唯一的跑票。

立法院長韓國瑜最後宣布，李鎂、洪財隆沒獲得超過全體立委二分之一的同意票，依法不同意續任；陳志民與林慶堂獲得超過全體立委二分之一的同意票，依法分別同意續任公平會副主委及委員。

對於公平會人事案同意權結果，李慧芝表示，公平交易委員會是獨立機關，行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，於去年10月底將公平會提名人選李鎂、陳志民、洪財隆及林慶堂等四位相關領域的優秀人才送交立法院審查，對於提名人選並未獲全數通過一事，政院感到相當遺憾。