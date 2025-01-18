總預算清倉 藍白聯手刪939億

立法院會進入總預算大清倉，昨（17）日院會開始處理總預算通案刪減部分，藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億元7,500萬元，約占3.2兆總預算的3%，刪減金額創下史上新高。其中媒體文宣費統刪60%、水電費統刪10%。

立法院下周二休會，近日緊鑼密鼓處理總中央政府預算案。昨日下午處理通案部分，其餘8百多案留待下周一、二院會闖關。

在野黨磨刀霍霍大砍、凍結中央政府總預算，各行政部門哀鴻遍野，甚至引發工商業界、文化圈關切。行政院長卓榮泰昨日對海外台商還大吐苦水說，自己過去當民代，對績效不好的單位都是「懲罰性刪一元」，現在卻是只保留一元，根本是弱化整個國家的競爭力與國防實力。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，預算審查後，沒有政府部門會關門、癱瘓，每一個部門都會照常運作，預算要嚴格把關，唯一不同的是不能再浮編，亂花人民的錢。

院會昨日二讀處理完通案刪減部分，刪減項目包括水電費統刪10%，但教育部所屬的各級學校、公共圖書館、博物館、科學園區管理局等除外；而被視為「大內宣」的媒體政策及業務宣導費，除另有決議外則統刪60%。

而機關首長用於公關的「特別費」統刪60%，其中行政院、陸委會、原民會、內政部、農業部、數發部、ＮＣＣ、法務部、銓敘部、監察院、勞動部等11個單位則是全數刪除。

官員出差浮報考察費、升等搭商務艙等事頻傳，在野黨也將數發部、ＮＣＣ的大陸地區旅費全數刪除，而中研院、國科會、警政署等單位則統刪30%，其餘統刪80%；而國內旅費部分，改為中研院、國科會與審計部統刪15%，其餘統刪20%。