再添十家企業擴大投資台灣 百年茶莊砸210億蓋溫泉會館

投資台灣事務所16、17日通過十家企業擴大投資台灣，包含台商回台方案的家登精密工業（3680）、台光電子，根留企業方案的達邁科技，以及中小企業方案的德大生技、威竹企業、鼎和食品、六堆釀興業、鴻匠科技、樹籽公司、凌帆公司。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,643家企業超過2兆5,008億元投資，預估創造15萬9,791個本國就業機會，其中「歡迎台商回臺投資行動方案」有331家企業投資約13,511億元，帶來 9萬1,035個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有203家企業投資約5,898億元，創造2萬8,621個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,109家企業投資約5,599億元，帶來4萬135個就業機會；後續尚有25家企業排隊待審。

樹籽股份有限公司由百年茶葉品牌全祥茶莊轉型而來，專注於住宿與餐飲產業，旗下南方莊園渡假飯店以卓越的溫泉設施及多元健身設施為旅客提供頂級渡假體驗。為滿足高端商務需求，樹籽斥資逾210億元於桃園中壢打造「南方莊園多功能國際溫泉會館」，結合溫泉、精品購物、健康、美食、商務、休閒活動，吸引國際旅客並引入米其林餐廳，創造精緻觀光體驗。會館融合智慧科技與綠能理念，引入AI機器人提升服務效率，助力台灣成為亞洲精緻觀光標竿。

達邁科技是全球聚醯亞胺薄膜（Polyimide Film）領導廠商之一，主要產品應用領域為軟板、散熱、絕緣、高頻高速及光學等相關材料。公司於2020年首次申請根留台灣方案，為因應全球市場布局及客戶需求，將再斥資7億元投資第二案，擴建一條新的聚醯亞胺薄膜生產線。

家登精密工業專注於半導體製程中光罩及晶圓的保護和傳輸設備，亦是全球半導體領導廠商的關鍵性材料創新技術夥伴。為打造台灣半導體在地供應鏈聯盟，公司計劃新建半導體晶圓載具生產線，並增設航太產品製造基地，建設高度自動化生產設備及環境監控系統的新廠房，實現智慧製造。此外，在新廠亦建置太陽能發電機組、導入能源管理系統及推動廠區全次料回收等節能減碳的策略。公司將以台灣為核心，通過擴展半導體和航太業務，推動全球市場發展，實現永續經營的願景。

台光電子計劃將投資逾80億元，在桃園市大園區興建高潔淨度半導體等級的現代化廠房，並引入自動化及智能化的生產製程。

德大生技則將斥資逾一億元升級建置桃園蘆竹廠房，整廠設備搭配PLC控制系統，導入ERP、MES、SCADA等智慧管理系統，再結合AIoT技術，打造數據化的智慧生產線，並符合化妝品GMP及食品用清潔劑GHP規範，確保製程安全穩定。同時，廠區規劃風能發電，朝場域碳中和目標邁進。德大透過多項措施，以永續發展為核心，致力成為綠色清潔標竿企業。

威竹企業計劃投資近1億元於台中市沙鹿區建設新廠，新廠房將配置智慧化全自動生產設備、安裝太陽能設備和能源管理系統，以提升生產效率及實現節能減碳策略。此外，工廠亦將導入循環經濟模式，確保下腳料100%回收再利用，為製造業綠色轉型樹立典範，並為全球供應鏈注入永續動能。

鼎和食品深耕粉類加工製品與客製化需求，主力產品包括炸雞粉、珍珠粉圓、胡椒鹽等，為因應本次研發的即食珍珠的市場需求，公司投資四億元於台南市學甲區建設全新廠房。新廠將採用螺旋式IQF快速冷凍技術、自動化珍珠烹煮系統及智慧監控平台，實現生產線的智慧化與自動化。

六堆釀興業專注於傳統釀造醬油，旗下品牌「豆油伯」採用100%台灣契作的非基因改造黃豆、黑豆及小麥，公司於2020年首次申請中小企業方案，現由於倉儲及銷售空間已不敷使用，公司計劃再加碼申請第二案，於屏東縣竹田鄉投資近三億元興建新廠。

鴻匠科技是智動化送餐設備業界的領導品牌之一，更以新幹線送餐列車及軌道送餐機器人專利產品外銷國際。為推動產業創新數位轉型與全球布局，鴻匠科技宣布投資逾四億元，在台中市豐原區建造智慧化廠房，導入尖端智慧技術，包括SAP Business AI ERP系統、自動倉儲入料系統及自動控制雷射切管機等設備，全面提升智慧製造的效率與精確度，實現數位化與專業化的生產模式。

凌帆公司為消費者提供家裝平台一次購足的服務。為提升效率及滿足客製化需求，公司投資逾六億元，在台中市潭子區建立營運總部，並創立「凌帆一站式家裝平台」，整合家裝、家具、家電與智能家居供應商，解決市場分散與服務繁瑣的問題。