中油去年底累虧691億逾半資本額 盼政府補助支持

中油政策吸收金額可觀，中油董事長方振仁今天表示，中油去年稅前虧損新台幣355億元、累積虧損達691億元，超過資本額一半，財務狀況堪憂；今年若油氣價格無法合理反映，估再虧損300億元，盼政府給予補助或增資支持。

方振仁表示，去年受地緣政治、戰爭影響，去年上半年布蘭特原油每桶最高達92美元，下半年最低每桶68美元，歷經「上沖下洗」過程；中油去年營收1.1兆元，但因配合政府穩定物價政策，吸收民生、產業油氣價格，截至去年底稅前虧損355億元、累積虧損達691億元、相當逾半資本額，負債比近93%，財務狀況堪憂。

根據中油資料，113年度天然氣、汽、柴油及液化石油氣政策性吸收金額約736億元，其中，桶裝瓦斯1年約吸收100億元。

方振仁表示，油氣供應穩定充足是中油使命，但公司財務逐漸惡化，需持續節流、開源，包含針對公司未來15項投資計畫，根據輕重緩急進行調整，以減少舉債空間，降低利息支出。目前中油負債金額已達7200億元，1年利息支出140億元，盼政府同意給予補助或增資，以改善公司財務體質。據透露，中油內部研議提出3年3500億元增資計畫。

另外，中油持續爭取油氣價格合理調整，包含亞鄰最低價、平穩機制予以鬆綁，若今年油氣價格仍未能合理反映，估再虧損300億元。

今年油氣價格方面，方振仁表示，應仍會收到地緣政治影響，加上川普上任可能提高關稅貿易障礙，需持續觀察未來變化。今年預估油價每桶約75.5美元，低於去年預算編列的80.5美元；至於液化天然氣（LNG）部分預估每立方公尺新台幣14.5元，最新2月現貨價格不到13元。

談及川普2.0，他指出，川普鼓勵油氣生產，預期全球將增加油氣供應，「理論上價格會往下走」，但各國採取何種貿易措施，是否造成成本增加也很難說；此外，國際景氣逐漸復甦中，但中國景氣低迷也是負項因素，需持續關注。

方振仁說，另一方面，儘管油氣原料成本下降，但化工產業有區域性，台灣在亞洲主要面對中國競爭，而中國石化產能之高，因此仍要看亞洲地區互相競爭情形。