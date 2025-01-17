卓揆盼與海外台商共同努力 促更多投資及台灣經濟發展

行政院長卓榮泰17日接見「泰國臺灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，感謝該總會協助深化台、泰雙邊關係，並給予行政團隊許多寶貴建議，期盼能與海外台商朋友共同努力，將國內外資金與人才集中，讓國家投資目標更明確，並在長期合理、穩定的分潤下，讓所有國人皆能因國家經濟發展而受惠。

卓榮泰致詞時指出，為促進台灣經濟發展，「行政院經濟發展委員會」已達成9項決議，其中，在創新經濟方面，政府提出「兆元投資國家發展方案」，同時延長「投資台灣三大方案」至2027年，希望引進國內外3至4兆元資金，協助發展國家重點產業，讓國家持續進步。此外，政府也積極打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，全力推動法規鬆綁、制度變更與人員培訓，並規劃於高雄亞洲新灣區成立金融專區，積極達成「2年有感、4年有變、6年有成」的時程目標，希望藉由開發新的金融商品，引入更多資金，讓政府有更充沛的力量在國內外進行更多經濟投資。

卓榮泰提到，人才不足已是國內外共同課題，全世界都在爭相競逐人才，因此政府除培養國內人才外，也鼓勵國外優秀青年來臺就學、就業，不僅協助國際大廠在臺設廠，也幫助國內產業升級。此外，政府已核定「青年百億海外圓夢基金計畫」，將提供國內青年赴海外見習培訓的機會，希望他們學成歸國後，能夠投入國家重點發展領域。

卓榮泰表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」分為「築夢工場組」及「海外翱翔組」，預計2025年將提供超過550個申請名額，同時也設定今年的「年度旗艦計畫」為環境部「環境永續」，呼應國家推動淨零轉型的目標。未來透過此項計畫，台灣青年將分布至各國發展，也請臺商朋友多加照顧，共同培養臺灣下一代青年，強化國家發展的力量。

此外，卓榮泰也語重心長表示，近來立法院在野黨團針對中央政府總預算，一次提出3,000多件大幅刪減與凍結的提案，包括：中央部會各機關「業務費全數凍結70%」、「國內外旅費及出國教育訓練費刪減60%」、「所有機關水電費減列30%」、「軍事裝備及設施減列3%」、「設備及投資減列6%」等，十分不合理，不僅引發各界人士不滿，更弱化臺灣的國家競爭力與國防實力。

卓榮泰進一步指出，國際交流對於臺灣來說至關重要，若國外旅費及出國教育訓練費遭到大幅刪減，未來臺灣將只能閉門造車，無法和國外任何高科技產業、學術機構及研究單位交流，致使國家整體競爭力遭到弱化，難以在國際上競爭；此外，國內旅費遭到刪減，不僅影響中央和地方政府的交流，也阻礙政府與民間團體的互動；至於機關水電費遭減列，更是影響民眾到公務機關洽公的權益；而面對中國大陸不斷派軍機、軍艦對臺灣騷擾，軍事設備預算遭刪減，也削弱臺灣國防力量與防衛能力，無法保護國家及人民的安全。卓榮泰期盼立法院下周休會前，能夠合理調整，但不論結果如何，「政府的腳步不能停，工作還是要做」。

隨後，「泰國臺灣商會聯合總會」總會長陳漢川致詞時表示，台灣發展「新南向政策」過程中，泰國具備「天時、地利、人和」的優勢。在「天時」方面，值此中美貿易緊張之際，許多產業希望從中國大陸外移，以分散風險；在「地利」方面，泰國位於中南半島的樞紐，交通往來便捷；在「人和」方面，泰國人民對台灣非常友善，有助台商在當地發展產業。陳漢川說，目前泰國積極推動工業4.0（Thailand 4.0），希望促進外來投資，而台灣在自動化汽車、電動車、智慧電子、高端醫療旅遊、高產值農業、生物科技、加工食品等方面具有優勢，未來在泰國的台商將有非常大的發展空間。

陳漢川指出，擔任總會長期間，已與多個國內單位簽署7項合作備忘錄（MOU），希望串聯台灣更多重要資源，協助海外台商進行產業升級、提升競爭力。他強調，台商是台灣的觸角，跨出台灣之後，就代表台灣，希望台灣的實力能在海外發光發熱，同時台商也會發揮力量，進一步回饋與支持台灣各項政策。