台美避免雙重課稅法案通過 財政部：深感欣慰

對於美國眾議院在當地時間1月15日通過「台美避免雙重課稅」相關法案，財政部表示深感欣慰，美國第119屆國會於1月3日正式就任，法案在新會期開始不久便獲得通過，顯示美國國會對解決台美雙方人民與企業關切的雙重課稅問題的重視。

財政部指出，本次法案內容與去年第118屆國會於1月31日通過的版本相同，主要分為兩部分，第一，「美台快速減免雙重課稅法案」，修正美國稅法，提供台灣人民與企業類似租稅協定的減免待遇，快速解決跨境所得的重複課稅問題。

第二，「美台租稅協定授權法案」，在前述法案通過後，授權美國總統與台灣簽署全面性的租稅協定，進一步全面解決跨境所得的重複課稅問題。

財政部強調，該法案仍需經美國參議院審議通過，並經美國總統簽署，才能完成美國的國內立法程序。

財政部表示，未來將與外交部及駐美代表處密切合作，積極與美國財政部研討法案授權後的協定洽簽事宜，該協定在台灣需依循與其他35個已生效租稅協定相同的法律程序完成審議，才能正式生效並適用。

財政部承諾，將持續努力推動相關協定的落實，為台美雙方人民與企業創造更便利的稅務環境。