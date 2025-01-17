正式進入超高齡化社會！主計總處：2月起「每月」發布老年家庭通膨率

我國今年正式進入超高齡化社會，同時為接軌國際，主計總處表示，高齡家庭消費者物價指數發布周期自今年2月起由按年改為「按月」，2月不僅將公布今年1月的高齡家庭通膨率，並將追溯公布2018年以來各月指數，讓社會大眾更了解高齡家庭面對的物價壓力。

國發會推估，台灣自2025年進入超高齡化社會，主計總處特別將高齡家庭獨立出來統計CPI變化，並擴展至月資料，不僅讓物價統計更加周延，也有助於政府規劃相關老年政策。

過去老年通膨率一年才編製一次，根據主計總處統計，2024年高齡家庭CPI漲幅2.37%，已連六年高於全體家庭平均CPI，而且是自2021年以來連續四年超過2%通膨警戒線，顯示高齡家庭較一般人承受更重的物價之苦。不過，已低於2023年的2.8%、2022年的3.12%。

主計總處表示，高齡家庭CPI適用對象為「戶內人口皆為65歲以上家庭」，按其消費支出情形計算出高齡家庭CPI，其適用的權重與全體CPI權重略有不同。

依據主計總處最新公布高齡家庭CPI與全體平均CPI權重顯示，高齡家庭居住類權重高達31.9%，其次是食物類27.2%，但全體CPI權重則以食物類26.7%最多，其次是居住類22.7%。若以此觀察兩者差異性，兩者居住類權重相差高達9.2個百分點最多，其次是高齡者醫療保健類權重為7.5%，全體CPI醫療保健權重則為4.7%，相差2.8個百分點。

據了解，台灣1996年起有幾年曾經試編、公布過老年CPI，自1996年至2002年，共計編布七年的老年CPI，但後因數據結果差距微小，參考價值較低，後來沒有繼續編製。

不過，主計總處表示，由於我國65歲以上高齡人口比重日益提升，加上高齡家庭消費結構與全體家庭未盡相同，各界對高齡家庭所面對的消費物價變化非常關注，經參考美國、英國、新加坡、加拿大等主要國家近年編算高齡或退休家庭消費者物價指數（CPI）實務經驗，針對我國「戶內人口皆為65歲以上家庭」，按其消費支出情形計算高齡家庭CPI權數結構，2025年2月起將「按月」編布我國高齡家庭CPI，發布時間會與當月全體家庭CPI統計同時發布。