SCFI 運價指數連二跌、周跌幅6.97% 四大航線運價齊跌

運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數17日出爐，指數下跌159.86點至2,130.82點，周跌幅6.97%，華人農曆年將近，出貨量減少，主要四大航線運價都下跌。

國內的物流者分析，年關將近貨量原本就會減少，運價也會跟著向下修正，另外的原因還有，美東罷工危機解除，市場可望恢復正常秩序；市場進入收貨淡季，船公司願意調降價錢多收一點貨；另外，1月20日美國新總統川普上任後，市場潛藏各種不確定因素，在農曆年前運價還是會繼續向下修正。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,232美元，較前一期下跌450美元，跌幅9.61%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,960美元，較前一期跌269美元，跌幅4.31%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,279美元，較前一期下跌161美元，周跌幅6.59%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,327美元，較前一期下跌150美元，跌幅4.31%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌40美元，達524美元，跌幅7.09%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。