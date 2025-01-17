快訊

死囚黃麟凱昨伏法 唯一女死囚「驚世媳婦」反應曝光

韓職／網傳李珠珢「來台時間點」這球隊急辦1證件被翻出

SCFI 運價指數連二跌、周跌幅6.97% 四大航線運價齊跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
運價指數連二跌！示意圖／ingimage
運價指數連二跌！示意圖／ingimage

運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數17日出爐，指數下跌159.86點至2,130.82點，周跌幅6.97%，華人農曆年將近，出貨量減少，主要四大航線運價都下跌。

國內的物流者分析，年關將近貨量原本就會減少，運價也會跟著向下修正，另外的原因還有，美東罷工危機解除，市場可望恢復正常秩序；市場進入收貨淡季，船公司願意調降價錢多收一點貨；另外，1月20日美國新總統川普上任後，市場潛藏各種不確定因素，在農曆年前運價還是會繼續向下修正。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,232美元，較前一期下跌450美元，跌幅9.61%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,960美元，較前一期跌269美元，跌幅4.31%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,279美元，較前一期下跌161美元，周跌幅6.59%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,327美元，較前一期下跌150美元，跌幅4.31%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌40美元，達524美元，跌幅7.09%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU與前一期持平。

日本

延伸閱讀

波音2024交機量再降 罷工與安全致營運雪上加霜

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

SCFI 轉跌 法人估短線上運價仍有修正壓力

美東港口不用罷工了！貨櫃三雄應聲重挫 長榮大跌逾5%

相關新聞

新北公布新增社宅739戶...比中央少5千戶 民代要求勿納中央數量混淆

新北城鄉局今公布三重區機關用地及土城區停車場用地等兩處基地變更為社福用地，預計未來作為社宅，分別提供約352戶及387戶...

SCFI 運價指數連二跌、周跌幅6.97% 四大航線運價齊跌

運價指數連二跌！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數17日出爐，指數下跌159.86點至2,130.82點，周跌幅...

7-ELEVEN 搶「轉運經濟」推多款主題機台 娃寶機限定登場

迎接2025年9天連續假期，不少民眾已規劃外出走春行程。7-ELEVEN創新娛樂體驗，緊跟時下潮流議題在金蛇年打造「天選...

麗寶新春三重奏 樂園抽大獎、雙人月光票與新春福袋搶好康

隨著農曆春節的腳步悄悄逼近，麗寶樂園今年推出三大新春活動，包括抽獎活動、雙人月光票499元、春節電商福袋，將從線上商城到...

臺鹽董座丁彥哲與華山國小弦樂團 喜「樂」相逢

臺鹽（1737）董事長丁彥哲率一級主管，17日喜迎雲林縣華山國小弦樂團師生來訪。華山國小弦樂團現場演奏，謝謝丁董事長對偏...

中油董座：盼國內油氣價格合理調整 也希望政府補貼利息支出

中油財務狀況不佳，中油董事長方振仁今日表示，去年營收達1.1兆元，稅前虧355億元，累積虧損691億元，負債比接近93%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。