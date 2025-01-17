預防重大職災 洪申翰：加強營造業勞檢力度

重大職災事件不斷，勞動部長洪申翰今天說，今年將加強營造業、製造業等場所的專案檢查力度，對於預防職場霸凌，短期將增訂專章、中長期將制定專法，預計立法院下會期送審。

勞動部今天召開今年首次全國勞動檢查機構首長聯繫會報，洪申翰與各勞動檢查機構首長及職安署同仁共同檢討過去工作成效並研商未來重點方向。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，洪申翰於會中表示，近期發生多起重大職災事件，外界提出包括「風險評估與預防不足」、「違規處罰威懾力不足」等許多值得省思的問題，雖然職安署及各勞動檢查機構已提出一系列減災精進作為，但仍須持續落實及滾動檢討。

洪申翰也說，今年度工作重點將從三大面向著手，包含在高風險產業方面，將加強營造業、製造業等場所的專案檢查力度，其次在檢查效能提升上，將儘速導入智慧化系統、實現即時監控與分析，並深化與消防、環保等單位的跨部門合作，再來是從防災知能根本做起，加強企業相關管理人員培訓，協助建立內部稽核機制。

今天全國勞動檢查機構首長聯繫會報會議中也針對近期備受關注的職場霸凌議題進行討論，洪申翰表示，勞動部已召開專家會議研商因應之道，短期將於職業安全衛生法增訂專章，中長期則朝向制定專法方向努力，預計於立法院下會期提出法案送審。

洪申翰強調，職場安全不容絲毫鬆懈，勞動部將持續作為第一線檢查機構的堅強後盾，攜手為勞工打造更安全健康的工作環境。