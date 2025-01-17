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台美避免雙重課稅通過美眾院 經貿辦點出最大優勢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
美國眾議院在1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。中央社
美國眾議院在1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。中央社

行政院經貿談判辦公室17日指出，樂見美國眾議院在1月15日高票通過台美避免雙重課稅相關法案。此法案通過將可增加我商赴美投資環境的穩定性，不過依據美國法制，此案後續尚需美國參議院通過，我國將繼續推進台美避免雙重課稅協定，盼儘速順利完成。

台美避免雙重課稅15日已通過美國眾議院，對此，經貿辦指出，美國是我最重要的投資目的地之一台美若簽署避免雙重課稅相關協定，有助雙方業者享有更加合理、公平的租稅環境，使台美雙邊投資繼續成長。

對於草案通過後，經貿辦分析，近年面對地緣政治風險以及供應鏈移轉，我對美投資大幅成長，2024年我國對美投資總計達141億美元，占我對外投資的 29%，美國已成為我國第一大對外投資的目的地。台美避免雙重課稅相關安排將有助增加我商赴美投資環境的穩定。

經貿辦說，美國為台灣主要投資來源國，2024年我核准美資來台投資金額9.38億美元(排名第3，較2023年上升2名)， 占外人投資金額11.9%。美商對台灣具高度信心，如Amazon、Microsoft等美商在2024年均加碼投資台灣，良好穩定的租稅環境，將有助美商繼續投資台灣。

不過，經貿辦也提到，依據美國法制，此案後續尚需美國參議院通過，我國將繼續推進台美避免雙重課稅協定，盼儘速順利完成。

美國

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