景順：通膨預期仍然相對穩定

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，現實情況是世界各地的政策制定者都不確定今(2025)年將如何發展， 預計隨著時間的推移，市場對降息的預期將繼續轉變，全球經濟和市場的走向存在普遍的不確定性。看到新興市場出現大規模拋售，這主要是由政策的不確定性和恐慌情緒所致。

Kristina Hooper表示，無論從市場還是基於消費者的調查來看，通膨預期都仍然相對穩定。自今年初以來，五年平衡通膨率從2.38%大幅上升至2.51%。然而，五年平衡通膨率在2024年4月也曾達到類似水準。重要的是，這仍然處於美國聯準會的「舒適區間」。密西根大學1月消費者通膨預期初值也有所上升。一年期通膨預期從2.8%上升至3.3%，僅一個月內就出現顯著成長。五年期通膨預期也從3%大幅上升至3.3%。然而，較歷史預期來看，通膨預期仍然較為溫和。

Kristina Hooper表示，美國2024年12月就業報告關鍵啟示為：一、美國12月新增25.6萬個就業職位，顯著優於預期，創九個月來新高。然而，12月就業報告也顯示薪資成長正在放緩，年增幅已回到4%以下；二、高薪資成長是通膨最讓人擔憂的因素，這會導致通膨持續走高，因此薪資成長放緩是令人鼓舞。儘管薪資成長放緩，但新增就業機會的飆升引發市場對經濟過熱的更多擔憂，市場擔心這會引發通膨反彈。就業報告公布後，股市和債市遭到拋售，這可能是由於市場對潛在的通膨上升十分敏感。

ISM服務業採購經理人指數顯示，支付價格(prices paid)指數大幅上漲，從11月的58.2躍升至12月的64.4，為2024年1月以來的最高水準，引發人們對通膨再次復甦的擔憂。11月的職位空缺和勞動力流動調查(Job Openings and Labor Turnover Survey)也顯示，就業市場表現十分強勁，職位空缺數量達810萬個，高於之前數月。

Kristina Hooper表示，12月聯邦公開市場委員會會議紀要顯示，有關通膨上升的擔憂日益加劇。此外，大量「美國聯準會官員言論」預示未來降息次數可能將有所減少。簡而言之，數據與美聯準會言論導致市場對降息的預期發生改變。一周前，芝加哥商品交易所的美國聯準會觀察工具(FedWatch Tool)顯示，2025年聯邦基金利率維持在當前水準的機率為16%，而目前這一機率已上升至31%。

Kristina Hooper也表示，加拿大公布的12月就業報告情況與美國相似。加拿大12月新增就業值達90,900個，這是自2023年1月以來的最高水準，失業率降至6.7%。員工的平均時薪較去年同期成長3.7%，低於上月水準，也遠低於全年平均水準。這很重要，因為加拿大央行先前曾指出，高薪資成長是通膨居高不下的一項主要風險。

加拿大就業報告還顯示經濟比預期更熱，正如美國經濟所面臨的情況，經濟的好消息對通膨帶來不利因素。就業報告降低加拿大央行2025年降息的預期，但今年加拿大央行似乎更有可能繼續大幅放寬政策。