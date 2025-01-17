ESG浪潮下的挑戰與創新！揭開碳排放大戶的營建業 積極打造永續競爭力的秘訣

全球暖化與溫室效應，為台灣帶來愈來愈長的酷暑、更頻繁的乾旱與極端暴雨，氣候變遷的負面影響已經不容忽視。由於近年全球對於淨零排放與永續發展的大力宣導，加上相關法規制度與獎項的不斷設立，以及民眾對於環保意識的覺醒與認同，愈來愈多的企業願意斥資推動綠色轉型，構建低碳商業模式與產業鏈，為企業創造全新的競爭優勢。

ESG作為營建業發展框架！雖是嚴峻挑戰 也可能帶來綠色商機

《網路溫度計DailyView》

根據聯合國最新數據統計，2022年光是營運階段與材料生產，建築產業的二氧化碳排放量就占了全球碳排放量的37%，因此，營建業如何實踐永續，遂成為達到2050淨零轉型的重要關鍵。為深入探討營建業在ESG的投入與網路聲量，《網路溫度計DailyView》參考MSCI、MSCI、FTSE Russell等國際企業設定的ESG評級指標，並根據國內各建商發布的永續報告書，針對ESG三大面向，制定六項聲量指標，包括環境保護（環境永續、智慧創新）、社會責任（企業文化、社會參與）、公司治理（企業誠信、夥伴關係）。

1、環境永續：節能減碳、水資源、再生能源、生態等。

2、智慧創新：自動化、資訊化、數位化、智能化、智慧化等。

3、企業文化：員工薪資、福利待遇、升遷、職場安全與環境等。

4、社會參與：社區營造、弱勢關懷、偏鄉教育、慈善公益活動等。

5、企業誠信：營運管理、績效表現、風險管控、資訊揭露等。

6、夥伴關係：供應鏈、合作夥伴、上下游廠商、異業或同業關係等。

觀察2023/03/01至2024/02/29這一年來營建業在三大面向的網路聲量變化，漲幅最大的是社會責任，聲量為14384筆，與去年同期相比大幅上升218.9%。其次的是環境保護，與去年同期相比成長了18.3%；公司治理則以16.3%的漲幅位居第三。我們可以在以下的案例中，看到營建業者在這些面向上的努力與成果。

綠建築結合智慧科技 從環境保護落實以人為本

《網路溫度計DailyView》

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在環境保護面向，營建業透過打造綠建築，實踐節能減碳，促進環境永續；同時從人性化的思維出發，結合物聯網、人工智慧與資訊系統的整合規劃，以智慧創新提高管理效率。隨著近年環保意識抬頭與AI科技的蓬勃發展，民眾不但重視綠建築省水省電的經濟效益，也更為在意有關健康與生活品質的條件，包括隔音、採光、通風與建材等。

榮獲2024網路口碑之星策略卓越獎的冠德建設，多年來持續推動智慧綠建築，參與公辦都更與危老重建，過去一年正面聲量增長達127%，ESG聲量年成長亦達70%。冠德建設民權東路案不僅透過老樹保留重新塑造街區，提升周遭居民的生活居住品質，並且取得鑽石級綠建築、鑽石級智慧建築及LEED白金級標章，並使用綠電，打造國際級永續商辦新地標。

冠德建設提供

其他建案如「信義兒福B2基地公辦都更案」，目標取得綠建築鑽石級、智慧建築黃金級、新建建築能效標示1+級、耐震標章等；「板橋區府中段四七二地號等九筆土地公辦都市更新案」則規劃導入黃金級綠建築設計與銀級智慧建築。尤其備受矚目的「新北環狀線板橋開發案」，預計取得鑽石級綠建築標章、鑽石級智慧建築標章、低碳建築1級、建築能效標示1+級及美國LEED認證白金級。冠德堅持以永續守護綠色家園，打造智慧城市新地標。

強化職場安全與勞動條件 投入公益與弱勢關懷

冠德建設提供

在社會責任面向，營建業工安事故所導致的傷亡，很容易引起社會關注，也是「企業文化」各指標中最受網友熱議者。業者除了必須謹慎規範工作環境與勞動條件，也紛紛提高「社會參與」，積極推動社區營造與慈善公益活動，為企業社會責任做出具體貢獻。

例如，冠德規劃在「板橋區府中段四七二地號等九筆土地公辦都市更新案」捐贈約287坪公益空間，作公共化幼兒園。日勝生打造的秀峰社宅，設有公園、里民活動中心、公托等公益設施，社區內還設立「樂陶居」營運銀髮健康宅，打造「青銀共居」的共好社區。

堅持誠信經營與資訊透明 優勢互補強化夥伴關係

在公司治理面向，資訊的透明揭露與誠信經營，將有助於提升企業聲譽與社會信任，帶來真正的長期獲利。而健全穩固的「夥伴關係」，更有助於營建業者降低單一開發的風險，提升市場競爭力。

有些業者會透過舉辦法說會，揭露企業未來經營方向與獲利狀況；有些業者會藉助夥伴合作，擴大事業經營版圖，深化品牌影響力。例如冠德捐贈有機行健米300包、募集文具100組，連同社員認購的438份耶誕禮物，與伊甸基金會 、義光育幼院、安得烈慈善協會等公益夥伴分享。並且攜手唐氏症基金會、新北市社會局認購千盒中秋禮盒，送暖三重弱勢族群。中鼎聯手法商阿爾斯通共同承攬台北捷運「萬大線一、二期機電系統工程」、與宜蘭大學合作啟動「未畢業就好業」計畫，安排大四學生到企業實習；龍寶建設結合關係企業「臻品藝術中心」，規劃公共藝術作品，有助營造企業形象。

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