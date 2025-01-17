AI 教主黃仁勳又來尾牙了 專家：「這主題」AI 科技股爆發力十足
野村投信投資策略部副總但漢遠表示，回顧前一次AI教主黃仁勳參加輝達（NVIDIA）台灣分公司尾牙，台股出現短線行情，以加權指數為例，前次輝達台灣分公司尾牙的後一周與後一個月分別上漲0.08%與5.67%；若以電子類股指數來看，這段期間分別上漲0.06%與7.48%，主要受惠資金簇擁科技相關題材。若進一步聚焦創新科技相關族群，以「臺灣創新科技50指數」為例，前次輝達台灣尾牙後一周與一個月分別上漲0.46%與8.10%，表現更勝過大盤與一般電子股。但漢遠提醒，投資首重風險，因此首先必須先衡量自身可承受的風險程度。
但漢遠進一步分析指出，儘管AI教主來台餐敘已非特例，但此事件將引起市場關注AI教主與其他台灣科技大廠的互動，是否從中透露出未來合作機會等消息值得期待，因此對於相關個股的短期投資人氣與資金流有正面幫助。整體來說，AI與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商；而且科技股性活潑，若遇到市場矚目題材發表或事件消息時，往往有望迎來一波短線漲勢。
然而，科技股投資機會不只有AI科技，更包含5G、電動車、物連網（IoT）技術、甚至機器人與低軌衛星等，身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至明後年，有實質營收獲利等基本面撐腰有助股價再攻高，因此近年表現出色的科技股漲勢尚未達終點，尤其是創新科技相關主題投資標的，展望2025年行情同樣值得期待。
野村臺灣創新科技50 ETF （00935）經理人林怡君進一步分析指出，雖然近期AI族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收的動能，長期而言，隨著生成式AI和實體機器人應用AI系統迅猛發展，將在未來幾年內帶來更多創新應用，這些技術的突破將為市場帶來新成長點，台股相關創新科技產業仍是2025年當道趨勢，由AI帶領的股市熱潮有望持續延燒，投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，以期整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。
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