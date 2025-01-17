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高科技產品助攻！台灣對美國、東協出口大幅成長

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
我國對美國出口積體電路，增幅達3.6倍。（路透）
我國對美國出口積體電路，增幅達3.6倍。（路透）

據財政部最新統計資料顯示，台灣對中國大陸與香港的出口比重在2024年大幅下降至 31.7%，與2020年的歷史高點43.9%相比，減幅達12.2個百分點，反映出全球供應鏈重組與地緣政治因素的深遠影響，同時也顯示台灣出口市場正在進行重大轉型。

近年來，中國大陸積極推動「中國製造2025」、半導體自主化及其他經濟轉型計畫，試圖實現產業升級與進口替代，但遇到中美貿易戰，引發全球供應鏈重組與去中化，及內部房市疲軟等背景影響，導致內需進一步疲弱，進而影響台灣對陸港市場的出口表現。

在出口衰退的貨品中，塑化產品、基本金屬及其製品與工具機受到過剩產能及低價競爭的雙重打擊，此外，科技產品中的傳統電子元件如印刷電路及二極體電晶體等，也逐漸失去競爭優勢；不過，積體電路與人工智慧應用相關產品，如GPU顯示卡則逆勢成長，顯示科技密集型產品在中國市場仍有一定空間。

隨著美中科技競爭加劇，國際大廠為降低地緣政治風險，採取「中國+1」或「台灣+1」策略，促使台灣出口依賴逐漸從中國大陸轉向美國與東協等地區。

數據顯示，2024年台灣對美國出口額突破千億美元，達1,114億美元，較2020年成長1.2倍，主要來自於高科技產品的強勁需求，例如，電腦及其附屬單元，如顯示卡與伺服器增長445億美元，成長幅度高達6.4倍；積體電路出口則增加58億美元，增幅達3.6倍，對美國出口的比重從2020年的14.6%上升至2024年的23.4%，提升8.8個百分點。

除了美國市場，東協地區也成為台灣出口的重要增長點，2024年台灣對東協出口占比增加3.1個百分點，其中，電腦及其附屬單元和積體電路的出口表現尤為突出，分別成長59.3倍與63.2倍，顯示東協國家對高科技產品的需求持續攀升。

美國

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