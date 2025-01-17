AI風潮「蛇」躍2025 野村：顯卡、機器人、自駕車、AI PC高值產業助攻

野村投信表示，隨著川普將就任及台股臨近封關日，封關前減碼壓力仍在，不確定因素較多下，台股短線將回到箱型區間整理型態，在操作布局策略上，2025年電子業營運展望樂觀，有望維持台股中長線多頭格局，回檔可再加碼多元布局，如：AI、散熱、BBU概念股、ASIC、CPO、機器人等族群，傳產則以重電、綠能、及內需商品消費等相關類股標的。

美國聯準會理事對2025與2026年的核心通膨認為將有上行風險，特別是2025年有接近1月3日理事認為通膨可能不降反升，顯示FED理事對川普新政的擔憂，在利率決策方面，未來聯準會主席鮑爾依數據逐次決定，並強調通膨可能需要更長時間才能降至2%，顯示第一階段預防性降息暫告一段落。美國公布12月非農數據大大超越市場預期，市場下調聯準會今年進一步降息的預測。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，隨著ASIC 2.0世代來臨，台灣許多ASIC供應鏈預計都將受惠，當中最受惠的莫過於IC設計業者，從彭博預估2025年可望有10%-89%的獲利成長，2025年高機率看到ASIC業者迎來爆發。亞馬遜推出新一代AI自研晶片-Trainium2，最大特色在於成本非常具有效益，在部份AI模型的訓練成本上，可比NVIDIA的GPU降低約40%，也凸顯出ASIC晶片的高性價比優勢，比較現階段主流的AI晶片，包括Google TPU v4、AWSTrainium2、NVIDIA H200，能發現GPU特色是高效能/高規格、兼容性也相對較高，而ASIC的特色是低成本/高效益、更適合小型AI模型訓練。無論是GPU或是ASIC晶片，皆有其適用的場景與購買的理由，兩者並非競爭關係，隨著未來晶圓代工的產能瓶頸逐步解決，兩者將一起共同成長。

回顧2024年Computex展，戎宜蘋表示，Intel、AMD、Qualcomm皆推出AI PC晶片，品牌廠商對於AI PC滲透率樂觀看待，認為商用機在一年的觀望後，2025年將看到消費者對於AI PC逐步採用， AI手機也是，儘管蘋果2024年推出AI手機的銷售量反應平淡，主要問題在於AI功能尚未成熟，但隨著AI軟體的功能持續發展，長期而言仍看好蘋果「AI殺手級產品」問世，帶動AI手機成長， 無論是AI PC、AI手機或是自駕車與其他AI新品，台灣相關的品牌商及零組件供應商都將受惠。

展望金蛇年，戎宜蘋表示，美國經濟仍處強韌，整體基本面仍看好，若遇低點將是布局良機。選股仍看好AI相關類股，雖然近期AI族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收的動能，盤面雖然有BBU、機器人、無人機等亮點，但都屬於短線買盤，多頭還是要看AI相關半導體設備、AI伺服器、散熱等具指標性的族群，必須這些族群止跌回穩，才能帶來投資人信心。

長期來看，隨著生成式AI應用的迅猛發展，全球AI計算需求呈現爆炸式增長，除了推動GPU的需求外，AI ASIC市場也快速成長。CES展，Nvidia 以及AMD都將推出新品，除了AI伺服器外、AI PC、新顯卡、AI在車用以及人形機器人及消費性電子等新技術應用皆是矚目的焦點。黃仁勳在今年CES大會上，秀出元宇宙中的機器人「健身房」，讓開發者可以把機器人丟到虛擬空間，訓練機器人可以自主應對複雜多變的環境，學習應對真實世界，AI大躍進後，人形機器人的進展激起了無限想像。

在AI server零組件方面，戎宜蘋表示，包括散熱、電源供應及BBU等成長前景可期，此外，高速傳輸的需求帶動下，矽光子共同封裝(CPO)也持續看好，提供台股後市行情支撐。美國消費內需產業受惠於庫存水位已低的情況下，2025年相關消費類股亦可望重回成長軌道。此外，中國多項刺激政策齊發，預期消費信心、資本支出及原物料需求等都可望自谷底復甦，台股相關產業如智慧型手機、車用電子等族群，目前基期均處於較低的位置，亦為不錯的布局標的。

戎宜蘋分析表示，目前的市場處於第五波AI生產力循環中，屬於AI基建投資的小循環中後期，過去來看每一波循環的中後期，都伴隨著營收獲利成長放緩、個股評價偏高、資金快速輪動的跡象，股市表現也會在幾波上漲之後進入大震盪的格局，但隨著科技創新給予GDP成長動能，同時反饋在企業獲利上，股市又會在震盪過後再次向上發展，因此現在每遇一次大幅修正，都是長線投資佈局的絕佳時機。

投資策略，2025年景氣與企業盈餘成長均正向看待，若遇到大幅修正，投資人視己身風承受度可趁此不確定性高的空窗期逢低買進逢低進場布局AI、散熱、BBU、ASIC、CPO等族群、重電、綠能及美國消費相關等受惠類股，正面期待封關結束後的開紅盤行情。新春迎蛇年，長達11天的農曆春節長假即將到來，若投資人沒有迫切性的資金需求，則不需要在農曆年前辦理基金贖回，反而建議善用年終獎金進行主動型基金理財規劃，讓紅包及年終獎金發揮更大的效益，投資聚焦主動型台股基金，單筆或定期定額分批布局，掌握長期趨勢股。