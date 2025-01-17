日本半導體與政策利多助攻 日股成新勢力

野村投信表示，日本經濟穩健復甦，日本企業持續釋放的「企業治理」改革紅利，企業加薪挹注家計消費成長，進一步帶動企業獲利成長，加上基本面優勢，有助日本股市延續漲勢至2025年。

日本2024年12月PMI終值升至49.6 (高於初值49.5及前值49.0)，雖然仍低於榮枯線50，但顯示基本面仍有改善跡象，分項來看，生產與新訂單趨於穩定狀態，就業在去年12月回溫，扭轉前月下降趨勢，達到自去年4月以來最高水平，最新日本短觀季度調查報告指出，由於勞動力短缺，企業將決定增加員工僱用數量，表示當前企業對日本經濟前景保持樂觀。

另一方面，財政刺激與內需擴大助推經濟復甦，企業獲利持續攀升，日本政府新財年預算草案逾115兆日圓(約7,320億美元)，連續第三年超過110兆日圓，財政預算規模再創歷史新高， 在日本政府擴張性財政支持下，有利股市回升表現，此外，日本企業改革持續，市場資本效率改善，企業獲利趨勢持續上升。

原計畫增加課稅的石破茂雖順利成為首相，但所屬的執政聯盟在眾議院失去多數席次，為挽回民意，2024年12月27日推出更為擴張性的預算草案，財政支出總額高達115.54兆日圓，創下歷史新高，利好日本經濟與股市。

石破茂政府政策四大重點觀察：一、逾20兆日圓規模的經濟刺激計畫後細節；二、通膨補貼措施；三、最低薪資調高政策；四、透過減稅政策以增加家庭可支配所得。日本經濟復甦動能近期仍然穩定，預估2025年春季勞資談判後薪資持續維持穩定增長，在訪日旅客持續創高之下，也將支持國內需求維持穩定增長。日銀(BOJ)副總裁冰見野良三日表示，貨幣會議將討論是否升息，多數官員對於升息看法偏向正面。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值協管基金經理人河野光成（Mitsunari Kawano）分析認為，日銀最快於本月升息1 碼至0.50%，至於未來是否會再繼續升息，有待觀察日本通膨是否有持續維持在2%目標水準並持續關注美國及日本的貨幣政策變化。美國聯準會雖然已經在去年9月開始降息，但在經濟維持強勁，加上川普上任後可能提升關稅之下，中期通膨仍有升溫的風險。而日銀雖然於去年10月維持利率不變，但在通膨升溫及薪資增長仍高之下，未來仍將持續升息。

河野光成（Mitsunari Kawano）進一步分析表示，日股目前持續橫盤整理，主要仍在於川普上任後的政策不確定性影響。短期仍難以看出哪些特定產業會受惠，出口銷售至美國的日本企業受到影響的程度也不一，受到較大影響的為在美國以外的國家(如墨西哥、加拿大等國)設廠並銷售至美國的日本企業，現階段著重於個股的選擇而非類股的配置上。另一方面，若是政策疑慮逐漸消除，預期股市將重回上升軌道。

在匯率方面，河野光成（Mitsunari Kawano）指出，相比日銀的貨幣政策，反而更加需要留意美國貨幣政策所帶來的影響。隨著川普當選美國總統，主張減稅、加徵關稅、限制移民並驅逐非法移民等政策，可能導致美國通膨再起，倘若聯準會(Fed)未來降息進程受阻，日圓短期恐面臨貶值的壓力；但就日圓中長線走勢，考慮到川普的保護主義，可能推動美元貶值以提升美國製造業競爭力並縮小貿易逆差，日圓匯率中長期將緩步走升，預估2025年可能會升值到1美元兌140-145日圓。

在半導體方面，日本國內晶片製造商Rapidus正在北海道千歲市建造工廠，預定從今年4月起開始試產，Rapidus還計畫將此資本追加購買2027年開始量產所需要的極紫外線（EUV）曝光機，更傳出接獲IC設計大廠博通（Broadcom）的二奈米晶片試產訂單，計劃於2027年開始大規模生產2奈米的下一代半導體，日本政府計劃根據2025財年預算，將向Rapidus投資1000億日圓。素有日本半導體國家隊美譽的Rapidus，不僅獲日本官方與包括SONY、豐田在內的八大財團全力支持，致力於開發和製造先進晶片，豐田和索尼等公司已向Rapidus 投資數十億美元，再加上日本在半導體材料與設備的領導地位，實力不容小覷。日本持續推動國內半導體產業與供應鏈的強化和技術創新，預計至2030年，官方及民間合計投資將超過5兆日圓，將推動半導體產業的快速發展。

河野光成(Mitsunari Kawano)認為，隨著這幾年日本經濟體質轉變，國人投資日本也正逐漸蔚為風潮，日本政府為進一步推動日本國人將儲蓄轉向投資，推出新制 NISA (小額投資免稅制度)，大舉放寬投資額度、免稅年限以及使用彈性。隨著日本CPI連續32個月高於2%，日本國人逐漸意識到僅靠存款領息已趕不上物價飛漲速度，因此擴大投資意願，2024上半年透過NISA進行投資的總金額累積已超過10兆日圓。其中值得關注的是日本國人透過成長投資型NISA帳戶大舉買進日本個股，顯示日本國人已漸漸從泡沫經濟後股價長期下跌的陰霾中走出，而內資信心回籠亦可望提供日股持續向上攻堅的資金來源。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，日本告別通縮企業啟動增僱人員及加薪、東證改革提高股利更重視股東權益、NISA制度鼓勵日本散戶小額投資所得稅減免等，顯示日本經濟前景、利率走向、企業獲利分析，日本企業和國內經濟基本面依然強勁，以及企業獲利和總經濟數據顯示出堅實的進展，目前正在進行中的公司治理改革，料將繼續積極推動，對於科技半導體股基本面與長線趨勢仍維持正向沒有改變，隨著AI技術持續進步，應用範圍將更廣泛，未來將持續推出功能更強大的AI電腦及手機，以及微軟的Teams也將推出即時翻譯功能，AI數據中心相關需求非常龐大，日本半導體族群獲利成長擴張週期可持續至2025年。

隨著日本PBR改革助燃日企轉骨，幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，企業獲利提升、NISA 免稅新制及東證推動的基本面改革，將與資金行情引發「共振效應」，日股長多格局並未改變，近期正好提供投資人進場布局的機會，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

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