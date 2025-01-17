波士頓顧問公司：美關稅政策促使全球貿易重新洗牌 台灣貿易穩步成長

波士頓顧問公司（BCG）最新分析，隨著地緣政治競爭、國際結盟與各方訴求等多種因素綜合作用下，未來十年世界貿易流向將發生劇變。

● 北美地區形成具有韌性的貿易集團，歐盟的貿易將轉向戰略夥伴合作，中國大陸與全球其他地區的貿易活動則將強勁成長；

● 隨著發展中國家提升能力，印度和東南亞所帶動的全球南方（Global South），將成為全球貿易的新興力量；

●企業必須考慮地緣政治變化帶來的風險和機遇，這些變化將改變其供應鏈和商業策略，並應制定應對計劃

波士頓顧問公司（BCG）最新報告《大國角力、地緣政局與未來貿易》指出，在地緣政治競爭、國際結盟與各方訴求等多種因素綜合作用下，全球經濟格局正在重塑。尤其，美國推動對外國進口加徵關稅的政策，未來幾年將加速重塑趨勢。若沒有大規模的關稅調升，全球商品貿易將在未來八年以每年2.9%的速度成長，但商品的貿易路線將發生顯著變化：北美地區將逐步降低對中國的依賴，中國大陸將加強與全球南方的聯結，而全球南方國家則將日益鞏固其在全球貿易格局中的地位。

「全球貿易至2033年將突破29兆美元，但商品貿易路線商品的流通路徑正以驚人的速度改變，」BCG董事總經理兼合夥人、全球優勢專項負責人Aparna Bharadwaj表示。「貿易通道已開始從歷史軌道偏移，而美國即將實施的加徵關稅將加速這個趨勢。對於任何全球企業來說，都必須積極掌握貿易格局的最新發展。」

BCG「地緣政治中心」的最新報告詳細分析了在美國加徵關稅後，受到最大影響的地區和產業：

BCG模擬「60/25/20」情境的直接影響（對中國商品徵收60%關稅、對加拿大和墨西哥的商品徵收25%關稅，以及對所有其他國家的進口徵收20%關稅）。根據2023年的進口數據估計，除非找到替代來源或供應商，否則這些關稅將使美國與前十大貿易夥伴的商品進口成本增加6,400億美元。

在美國進口的產品類別中，汽車零組件和整車進口將受到最大的影響，這主要會影響與墨西哥、歐盟和日本的貿易。消費電子產品、電機設備和時尚商品則是受中國商品關稅提高影響最顯著的類別。根據BCG的預估，若對中國徵收60%的關稅，將使美國進口中國消費電子產品的成本增加610億美元。

「全球貿易體系動盪，企業不能僅憑主觀概率做出決策判斷，」BCG全球貿易與投資議題合夥人兼董事Michael McAdoo表示。「設想各種可能情境和制定靈活的行動計畫，將有助企業保護自身免受潛在風險影響，並掌握新的機會。」

該報告分享重塑全球貿易版圖的主要地緣政治因素：

●北美地區形成具有韌性的貿易集團，但關稅和《美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）》將影響未來走向：

美國為降低對大陸進口依賴，多年來持續推動製造業回流（reshoring）、近岸外包（nearshoring）和友岸外包（friendshoring）等策略，加深美國、墨西哥和加拿大之間貿易關係，同時促進北美經濟的成長。若能避免對墨西哥商品徵收新的美國關稅，預計到2033年，美墨之間的年貿易總額將增加3,150億美元，年複合成長率為4%。此外，由於有更多服務於北美市場的企業轉移供應鏈轉到該區域，美加貿易額將增加1,470億美元。

●大陸加強與全球南方國家的貿易往來：

隨著大陸與美國和歐盟的貿易放緩，大陸與全球其他地區的貿易活動展現強勁成長。預計到2033年，大陸與西方的雙邊貿易將縮減2,210億美元，平均每年下降1.2%。

美中年度貿易總額預計將下降1,590億美元，但若美國大幅提高對大陸商品的關稅，降幅可能會進一步擴大。在最極端的情況下，預計美中年度貿易總額可能再縮減約四分之一。在沒有找到替代來源且進口規模保持不變的情況下，美中的商品進口成本將增加超過2,000億。

相比之下，預計大陸與全球南方的貿易將大增1.25兆美元，至2033年的年複合成長率為5.9%。這一轉變將支持大陸減少對西方經濟的依賴，同時深化與主要新興市場的經貿關係。

預計大陸未來十年的貿易總額年複合成長率將保持在2.7%以內，遠低於目前預估的3.8%的經濟成長率。這也低於大陸在2017年至2022年間享有的4%的年貿易成長率。

●全球南方貿易實力可望增強

全球南方國家的崛起，是全球貿易中引人注目的發展。由133個發展中國家組成的全球南方，雖僅占全球GDP約18%，卻擁有全球62%的人口，並且約占全球貿易的三成。預計未來十年全球南方貿易將發生幾個重大變化。

儘管與的貿易將繼續強勁成長，但隨著本土製造業日益成熟，對中貿易成長速度將由過去五年的7.5%，放緩至5.9%的年複合成長率。相比之下，全球南方國家之間的年度貿易總額將在未來十年內增加6,730億美元，年複合成長率將加速至3.8%；而2017年至2022年期間為2.8%。此外，南北之間的貿易也將加速成長，年複合成長率將從過去五年的2.3%提高到3.7%，至2033年每年達到1.67兆美元。

●歐盟專注於競爭力：

地緣政治緊張、能源安全問題和監管挑戰，促使歐盟27個成員國重新評估其傳統貿易關係。未來十年，歐盟與中國的雙邊貿易將停滯不前。隨著歐盟持續減少對俄羅斯能源的進口並實施經濟制裁，歐盟與俄羅斯的貿易到2033年將減少約1,060億美元。

預計歐盟的總貿易總額到2033年將持續以每年以2%的速度成長。未來十年，歐盟與美國的年貿易總額將增加3,030億美元，主要由歐盟對美國液化天然氣的進口推動。此外，歐盟與印度和非洲的貿易將加速成長。企業還應密切關注歐洲為提升策略性產業全球競爭力，所推出的相關舉措。

●東協是貿易重組中的贏家：

由於地緣政治因素（如美中貿易緊張局勢）引發的供應鏈轉移，東協地區成為最大的受益者之一。未來十年，隨著該地區製造能力的提升和其在工業價值鏈中的占比增加，東協國家的總貿易總額將以每年3.7%的速度成長。

東協與中國的貿易將以每年5.6%的速度成長，到2033年達到5,580億美元，而與歐盟和美國的貿易則將趨於穩定。

●印度快速崛起：

印度致力於與大多數主要經濟體維持有利的貿易和外交關係，日益崛起成為全球南方國家貿易中的另一大亮點。到2033年，印度的貿易總額將以每年6.4%的速度成長，達到每年1.8兆美元，這與其高經濟成長率大致相符。愈來愈多企業選擇印度成為生產基地，促成的因素包括：印度作為分散大陸供應鏈的生產基地受到企業青睞、印度政府提供大量獎勵措施以促進製造業發展、印度擁有龐大且低廉的勞動力，以及改善中的基礎設施。

●台灣貿易穩步成長，關稅調整對科技業帶來挑戰

台灣的貿易總額預計將以每年2.8% 的速度增長，到 2033 年達到 1,004 億美元（以 2010 年定值美元計算）；其中，對韓國和日本的貿易成長速度最快。

2023 年，台灣向美國出口約880億美元（以當前美元計算），並被徵收 1.2% 的貿易加權平均關稅。假設美國徵收關稅上升至 20%，台灣商品的額外關稅成本將達到160億美元。 受影響最大的產業包括消費電子、數據中心設備及半導體與材料。