美零售銷售、消費者信心指數出爐 聯準會降息步調不變

美國12月零售銷售數據出爐，月增長 0.4%、年增長 3.9%，兩者表現都低於市場預期，但仍維持穩健成長，顯示消費需求持續強勁。其中，雜貨商品銷售月增幅 4.3% 表現最佳；運動用品、業餘愛好、樂器與書籍銷售增幅 2.6% 次之；家具銷售增幅 2%，反應年終打折促銷旺季是推升零售銷售穩健增長的主要原因。

展望未來，國內法人機構表示，由於第一季為消費傳統淡季，加上川普就職後可能增加進口關稅，迫使店家將漲價成本轉嫁給消費者，間接損害消費者購買力，因此預期未來零售銷售動能可能回落，聯準會也將持續維持降息循環，漸進降息。

另外，美國1月密西根消費者信心指數從 74 下降至 73.2，現狀指數從 75.1 回升至 77.9，而預期指數下跌至 70.2，來到六個月低點，主要因半數受訪者預期未來一年失業率將上升。同時，民眾預期未來一年物價將上漲 3.3%，高於 2024年12月的預期，並認為未來五到十年物價將以每年 3.3% 的速度上漲，也高於上月預期的 3%，顯示民眾對川普上任後可能引發的僵固通膨風險存在一定程度的擔憂。

展望未來，法人機構指出，此次數據的最大特色在於，有歷史紀錄的 25% 受訪民眾認為現在是購買大品項耐久財的好時機，因價格可能在 2025 年走高。這也反映在美國10年期公債通膨損益兩平率近期回升至 2.43%，為 2024年4月底以來的新高。

不過，通膨僵固風險不意味著通膨全面回升，且現行聯準會基準利率仍為 4.5%，未來仍可能維持漸進降息的步調。