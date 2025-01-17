賽諾菲榮獲國家生技醫療品質獎銅獎 友善高齡健康受肯定

第27屆國家生技醫療品質獎於今（1月16日）舉行頒獎典禮，賽諾菲榮獲高齡健康暨長照組產品類銅獎，是此類別中唯一獲得肯定的外商藥廠。此一殊榮彰顯了賽諾菲在醫藥研發上的卓越成就，並展現其以追求科學奇蹟改善人們生活為核心的企業宗旨。

賽諾菲榮獲第27屆國家生技醫療品質獎-高齡健康暨長照組產品類銅獎，由經濟部長郭智輝(左)親自頒獎，賽諾菲基礎醫療事業處長葉衍葳(右)代表領獎。 圖／聯合線上拍攝

國家生技醫療品質獎是由國家生技醫療產業策進會（生策會）跟生策中心主辦，是國內醫療健康產業最具權威性的獎項，象徵著專業與品質的卓越標竿。該獎項旨在推動醫療品質的提升，激勵產業界、醫療機構以及政府攜手共同為健康台灣的願景而努力。

公司治理、產品特色、安全性、品質管理以及應用效益是這個獎項的四大指標。賽諾菲此次以長效基礎胰島素脫穎而出，該產品搭配的注射方式，考量高齡族群需求，不僅操作簡便，更提供長效胰島素，幫助糖友平穩控糖，且其療效與安全性皆已通過臨床試驗以及真實世界研究數據的充分驗證，並持續進行上市後安全監測。評審專家一致認為，這款產品對高齡糖尿病患者的健康管理帶來了顯著助益。

隨著台灣邁入超高齡化社會，糖尿病在高齡人口中的普及率逐年上升，對個人健康及整體醫療系統造成重大挑戰。高齡糖尿病患者面臨血糖波動控制、低血糖風險降低以及多重慢性病管理等挑戰，賽諾菲的產品不僅改善了治療流程，也方便患者及照護者的日常管理，進一步提升患者的治療順從性與生活品質。

賽諾菲榮獲第27屆國家生技醫療品質獎-高齡健康暨長照組產品類銅獎，是此類別中唯一獲得肯定的外商藥廠，彰顯賽諾菲在醫藥研發上的卓越成就，由賽諾菲處長葉衍葳代表領獎。 圖／聯合線上拍攝

針對此次獲獎，賽諾菲香港台灣總經理林嘉莉表示：「賽諾菲秉持以病人為中心的理念，並以科學為基礎，持續投入研發，推動更多創新治療，並與全球醫療機構和研究單位合作，提升醫療技術和服務水平。賽諾菲的願景是成為引領醫藥領域創新的領導者，為改善人們的生活做出更大的貢獻。」

賽諾菲總部位於法國巴黎，是多元化的全球醫療保健公司，致力幫助人類應對健康挑戰，將科學創新轉化為整合性醫療照護方案。賽諾菲據點遍布70多個國家，為法國第一、全球第六大、台灣第三大醫療保健公司，於2023年投入超過67億歐元的資金於創新藥品與疫苗研發。賽諾菲為多種罕見疾病提供首款或第一線治療，以及建立糖尿病和心血管疾病臨床標準

治療，也矢志公共衛生承諾，每年幫助數以百萬人類免於流感的侵害，更致力成為免疫領域領導者，研發同類第一（First-in-class）與同類最佳（Best-in-class）的醫療保健解決方案。

賽諾菲榮獲第27屆國家生技醫療品質獎-高齡健康暨長照組產品類銅獎，長效基礎胰島素不僅改善治療流程，也方便高齡患者及照護者的日常管理，提升患者的治療順從性與生活品質。 圖／聯合線上拍攝

MAT-TW-2500037-1.0-01/2025