聽新聞
0:00 / 0:00
謝國樑現身四接環評現場 喊話以專業保護基隆人安全
台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），在數度闖關環評失敗後，環境部於今天再度召開第6次初審。基隆市長謝國樑今也親臨現場表達反對四接的力場。謝國樑表示，四接攸關基隆市生態環境和市民生命財產安全，希望環評委員審慎評估。
四接第6次環評於今天上午9時30分登場，謝國樑會前接受媒體聯訪指出，四接改建攸關基隆市生態環境、市民安全以及產業發展，這段時間謝謝台電在電纜地下化、青年電動機車以及全市大型運具電動化等方面的協助，但是四接改建影響重大，各局處都有彙整完整資料來和環評委員說明，希望環委憑著專業、環境保護、基隆市民權益的立場來審查，市府也會尊重環委的審查。
針對24名里長日前公開表態挺四接，謝國樑表示，基隆市府尊重各界民意的表達，基隆市對這議題其實並不陌生，尊重民眾在這議題的表態和看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言