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謝國樑現身四接環評現場 喊話以專業保護基隆人安全

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
謝國樑表示，四接攸關基隆市生態環境和市民生命財產安全，希望環評委員審慎評估，但也尊重最後的結果。記者李柏澔／攝影
謝國樑表示，四接攸關基隆市生態環境和市民生命財產安全，希望環評委員審慎評估，但也尊重最後的結果。記者李柏澔／攝影

台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），在數度闖關環評失敗後，環境部於今天再度召開第6次初審。基隆市長謝國樑今也親臨現場表達反對四接的力場。謝國樑表示，四接攸關基隆市生態環境和市民生命財產安全，希望環評委員審慎評估。

四接第6次環評於今天上午9時30分登場，謝國樑會前接受媒體聯訪指出，四接改建攸關基隆市生態環境、市民安全以及產業發展，這段時間謝謝台電在電纜地下化、青年電動機車以及全市大型運具電動化等方面的協助，但是四接改建影響重大，各局處都有彙整完整資料來和環評委員說明，希望環委憑著專業、環境保護、基隆市民權益的立場來審查，市府也會尊重環委的審查。

針對24名里長日前公開表態挺四接，謝國樑表示，基隆市府尊重各界民意的表達，基隆市對這議題其實並不陌生，尊重民眾在這議題的表態和看法。

四接 謝國樑

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