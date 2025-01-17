快跟上！轉職潮提前卡位 農曆年前找工作人數年增3.1%

卡位年後轉職潮，企業蠢蠢欲動。104人力銀行數據顯示，1月全站標註「年後上班」的工作機會數已達2.2萬個，比去年同期增加10%，其中，客服/門市/貿易類最受求職者青睞。

104人力銀行表示，過往領完年終再找工作的情況近年來已出現變化。根據數據顯示，今年農曆年前一個月的找工作人數比去年同期成長3.1%，大環境缺工，求職者更勇於在年前轉職，期盼爭取更優渥薪資，測試個人市場身價。

可年後上班的2.2萬個工作機會中，依產業，以住宿/餐飲服務業提供5,200個工作數最多、批發/零售/傳直銷業4,300個排行第二、一般製造業與電子資訊/軟體/半導體2,800個位居第三。

此外，104人力銀行還觀察到，年前求職求才的供需關係，轉職競爭最激烈的前三大職類分別是：文字/傳媒類求職者，平均每人僅能分到0.8份工作，行政/總務/法務類1份工作、經營/人資類1.3份工作相對競爭。

至於工作相對好找的是：營建/製圖類平均每人可分到6.3份工作、餐飲/旅遊/美容美髮類4.4份、醫療保健服務類3.1份。