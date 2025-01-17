核心通膨降溫 市場憧憬提前降息

美國12月通膨率持平預期 2.9%，連續三個月反彈；FXTM 富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，由於核心 CPI 回跌，市場重拾對年內降息的信心。最新CPI數據公布後，部分市場人士開始憧憬3月降息可能性；不過，1月暫停降息的預期已基本成為市場共識。

楊傲正表示，值得關注的是核心CPI通膨，核心通膨剔除了食品和能源成本，被認為更能反映潛在通膨趨勢，而12月的核心CPI只上漲0.2%，較之前連續四個月上漲 0.3%有所回跌，核心CPI較去年同期回跌至3.2%，低於預期。根據CME FEDWATCH，雖然3月利率維持不變的概率仍高達70%，但降息的百分比也從23%升至 29%。

楊傲正表示，2025年初，美元走勢持續強勁，一度觸及110的水準。這主要是因為市場普遍預期下一次降息將延至下半年，而1月30日至31日暫停降息的決定，也成為市場與聯準會之間的共識。作為降息週期中的首次暫停降息，進一步支撐美元的強韌表現。然而，正因這種對未來降息的憧憬，2025上半年美元的走勢將更為敏感。只要有數據顯示經濟放緩或聯準會官員釋放提前降息的訊號，美元便可能面臨下跌壓力。

可以預見2025第1季，市場將圍繞「是否能提前降息」或「是否需要進一步延後降息」展開激烈討論。相信聯準會會持續需要更多數據來支撐任何降息決策。因此，通膨、非農就業及經濟成長數據的影響力將再次凸顯，成為市場關注的焦點。

楊傲正表示，從日線圖來看，美元指數在周一觸及110.20水準，創下兩年新高後，當天漲勢未能延續，並形成轉勢的十字星。隨後連收兩天陰線，美元指數目前在108.60水準見支持。下方關鍵支持繼續在108.17至60區間，也是上漲趨勢線的關鍵支持區。只要在上漲趨勢線上繼續見支持，美元指數有望繼續向上。下一關鍵支持點在107.60至80區間。只要不跌破該支持點，一浪高於一浪的上漲形態將繼續保持，美元指數也有望繼續向上。

從日線圖來看，黃金兌美元自去年中旬跌至2,580水準後見支持持續反彈。金價進一步突破2,700的前高點。由於金價自去(2024)年觸及歷史高點2,788水準後，形成一個待變三角形形態，近兩個月更持續在2,580至2,730區間內橫行盤整。因此，金價是否突破待變形態仍有待確認，上方關鍵阻力在2,710至26區間，也是關鍵的阻力區間，只有突破該區間才能確認可進一步上漲，並挑戰歷史高點。目前下方支持在2,655水準。