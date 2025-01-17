避美台雙重課稅 美眾院表決通過

美國聯邦眾議院美東時間十五日表決通過避免美台雙重課稅的法案，下一步將送交聯邦參議院審議。我外交部表示感謝，表示將配合我方相關部會，持續與美國國會與川普政府推進此案，期盼早日解決此問題。

外交部指出，避免雙重課稅將消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，以強化台美關鍵產業供應鏈韌性，並提升台美互惠互利的經貿夥伴關係。

上屆美國國會結束前，「美台快速雙重稅收減免法案」僅通過眾院，止步參院；新國會甫開議，眾院以四二三票同意、一票反對通過，法案進展通過第一關，接著將送到參院審議，待兩院取得共識，就能送交美國總統簽署。

美國聯邦眾議院議長強生發表聲明，指出這部法案將授權總統（行政部門），與台灣展開稅務協定的磋商，確保在美國的台灣夥伴不用面臨雙重課稅壓力；「我們希望台灣公司在境內設廠，讓美國成為更具競爭力的地方，吸引半導體公司來美設廠。」