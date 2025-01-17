林啟超：關稅當幌子 川普要打科技戰

中華經濟研究院昨天發布經濟預測，面對川普即將就任美國總統，全球政經環境不確定氛圍下，中經院預測今年台灣經濟成長率約百分之三點二二，成長率因基期因素逐季走升，成長模式呈現內外皆溫。

中經院昨舉行「二○二五經濟展望論壇」，討論未來可能變局，「川普」成為與會者討論的關鍵字。中經院指出，川普強調美國優先、公平貿易，因此對美國有貿易順差國家，規模愈大愈成為注意對象。遭川普點名的經濟體（如中國大陸、加拿大和墨西哥）或關注的產品（晶片），成為首波檢討焦點；其政策動向與實施期程，不但影響全球商品貿易流動，更可能改變全球供應鏈結構、生產基地轉移，對全球經濟成長與發展不確定性風險升高。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超說，川普二點○其實是以關稅戰之名，行科技戰之實，美中貿易戰只是幌子，川普真正要做是科技戰，更重要是美國希望更進一步拉開與中國科技的差距。此外，川普會不會從貿易戰再到貨幣戰，要美國貿易夥伴貨幣升值，也會是亞洲各國最大挑戰，「一開始不會，但最後可能是個手段」。

林啟超表示，川普雖說要全面加徵百分之十關稅，最後可能不會每個國家都課，但可能要求各國科技產品有關中國大陸生產比率在一定比重以下就可以豁免。

未來四年美中關係將如何走？合庫金控首席經濟學家徐千婷認為，美中科技戰打下去，不是中國大陸被打得很慘，就是促進中國求生意志，讓自己變更強大。她判斷中國在關稅戰會「以打促談」，一定會反擊。

林啟超指出，如果美國加大對大陸先進製程管制，小院高牆變大院，大陸可能會往成熟製程發展，若未來大陸成熟製程大爆發，可能重演「太陽能慘業」等情境，產能大量開出，重傷其他國家成熟製程。