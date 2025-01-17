台能源供應 美商最擔憂

台灣美國商會昨天發布「二○二五年商業景氣調查」，結果顯示，有百分之七十八的受訪會員關注綠能供應問題，更有八成二受訪者對台灣未來的能源供應表示擔憂；此外，逾五成受訪者呼籲政府在未來一年將能源充足作為首要任務，較去年增加十三個百分點。

面對川普即將就任美國總統，台灣美國商會理事長Dan Silver昨說，這項調查是在美國大選結果出爐後進行，會員們仍看好台灣經濟前景外，也呼籲趕緊完成台美避免雙重課稅協議。他表示，若台美能簽署雙邊貿易協定（BTA），永久享有關稅優惠，就能讓台美各項經貿不受阻礙。

根據這份報告的多項調查結果顯示，能源和兩岸衝突最受美商的關注，在政府未來三年該努力的議題上，能源、兩岸關係分別有百分之五十二、百分之四十六的受訪者認為是最重要的議題；此外，國家安全、人才培育、以及人口老化，占比分別為百分之四十二、四十一以及卅五。

Dan Silver也說，許多受訪者肯定台灣的綠電占比從百分之五增至百分之十，但也認為隨著能源需求大增，能源基礎建設、電網韌性等仍應改善。

針對美商關心能源議題，經濟部表示，去年截至十一月再生能源發電量為二九五億度，今年預估產業綠電需求二四三億度，綠電供給四二三億度，綠電供給大於產業需求，經濟部持續推動再生能源設置並如期如質達成。

調查結果顯示，會導致美商在台灣的擴張或投資感到威脅的要素，前五名分別為地緣政治不確定性、政府運作、市場停滯不景氣、技術人力短缺，以及市場進入障礙，占比依序為百分之四十八、卅七、卅四、卅、廿六；其中對地緣政治憂心的比率較去年增加兩個百分點。

至於兩岸關係的發展是否影響美國廠商，調查顯示，儘管國家安全與兩岸關係是美商重要的關注點，但多數受訪者表示去年台海局勢緊張加劇，並沒有帶來重大的影響，不過，仍有四成公司正在修訂持續性的營運計畫，以因應地緣政治的情勢，其中有百分之十七將增加對台灣的投資，比去年增加了八個百分點，另外有百分之十九認為兩岸衝突不致造成營運中斷的風險。

對未來台灣經濟展望，八成受訪者對未來一年台灣經濟有信心，七成七看好未來三年表現；此外，約九成公司今年仍願維持投資力道。